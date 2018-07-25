В Петрозаводске демонтируют популярную детскую площадку

На ее месте обещают новую, пока же просят не пускать туда детей и не парковать автомобили.

Начат демонтаж устаревшего спортивно-игрового оборудования в районе пересечения улиц Сортавальской и Питкярантской, сообщает администрация города.

Работы по размонтированию компонентов игрового городка в рамках спонсорской помощи городу ведет компания ООО «Мир-Детям». Ранее сотрудники Администрации проверили состояние детской площадки, признав его неудовлетворительным.

Одновременно с этим время идут переговоры о сборке на освободившейся территории нового детского игрового оборудования: предварительное согласие на его установку в виде оказания спонсорской помощи городу получено от одной из коммерческих организаций.

Администрация просит горожан во избежание несчастных случаев во время проведения работ не допускать на территорию игровой площадки детей, а автомобилистов — не парковать транспортные средства в районе площадки со стороны улицы Питкярантской для обеспечения проезда специализированной техники.