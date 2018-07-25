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В Петрозаводске демонтируют популярную детскую площадку
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В Петрозаводске демонтируют популярную детскую площадку 

Карельские вести 14 часов назад
На ее месте обещают новую, пока же просят не пускать туда детей и не парковать автомобили.
Начат демонтаж устаревшего спортивно-игрового оборудования в районе пересечения улиц Сортавальской и Питкярантской, сообщает администрация города.
Работы по размонтированию компонентов игрового городка в рамках спонсорской помощи городу ведет компания ООО «Мир-Детям». Ранее сотрудники Администрации проверили состояние детской площадки, признав его неудовлетворительным.
Одновременно с этим время идут переговоры о сборке на освободившейся территории нового детского игрового оборудования: предварительное согласие на его установку в виде оказания спонсорской помощи городу получено от одной из коммерческих организаций.
Администрация просит горожан во избежание несчастных случаев во время проведения работ не допускать на территорию игровой площадки детей, а автомобилистов — не парковать транспортные средства в районе площадки со стороны улицы Питкярантской для обеспечения проезда специализированной техники.
По материалам: ptzgovorit.ru
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