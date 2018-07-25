В Зеленограде состоялось открытие экомероприятия «Эколето»

На детской площадке около корпуса 930 состоялось открытие местного публичного мероприятия «Эколето». Жители и гости района Старое Крюково приняли участие в мастер-классах, экоиграх, викторинах и конкурсах. В 8 и 9 микрорайонах развернуты тематические площадки, которые получили название «Эколето в Старом Крюково». В мероприятии приняли участие более 50 детей и взрослых.

Самые маленькие дети с удовольствием приняли участие в творческой мастерской «Рисуем эколето», где каждый из них раскрасил свой флажок и внес вклад с создание коллективной гирлянды. Все участники в награду за старания получили призы — альбомы для рисования.

Ребята постарше узнали много нового о раздельном сборе мусора в игре «Лента времени», в частности о том, сколько нужно времени, чтобы разложились разные предметы: одежда, бутылки, пакеты, стекло, еда.

Подросткам особенно понравилась эковикторина «Спаси Землю», где за каждый правильный ответ они получали небольшие призы — блокноты.

Большое воодушевление и спортивный азарт, несмотря на дождь, сопровождали игру «Разделяшки», где дети всех возрастов соревновались в умении разделять мусор на разные виды.

Взрослые жители района приносили и обменивали одежду, книги и журналы на фримаркете.

В ходе мероприятия участникам раздавали листовки с полезной информацией о пунктах приема отходов в Зеленограде: пластика, бумаги, батареек, металла, одежды. А в конце программы провели лотерею среди обладателей этих номерных листовок. В лотерее участвовали 30 человек, трое из них стали обладателями многоразовых экосумок из джута. Организаторы призвали всех отказаться от пластиковых пакетов, которые разлагаются сотни лет, и пользоваться для покупок такими же многоразовыми сумками.

В заключение организаторы поблагодарили всех, кто помог организовать праздник, который не испортил даже дождь, и призвали участников делать фото на всех мероприятиях и выкладывать их в соцсетях с хэштегом #эколето. Автору лучшей фотографии обещан суперэкоприз на завершающем мероприятии 13 сентября — зарядное устройство на солнечной батарее.

Следующие мероприятия пройдут 2, 16 августа, 13 сентября с 16.00 до 18.00 на детских площадках корпусов 812, 828, 903.