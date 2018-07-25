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В Зеленограде ведется кампания по трудоустройству несовершеннолетних
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В Зеленограде ведется кампания по трудоустройству несовершеннолетних 

Префектура Зеленоградского административного округа 15 часов назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В эфире радио «Зеленоград сегодня» ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управы района Крюково Елизавета Попова рассказала о трудоустройстве и занятости несовершеннолетних в летний период.
В Зеленограде работает сразу 5 центров, где можно не только трудоустроиться несовершеннолетним, но и весело проводить время — это ГБУ «Жилищник», ГУП «Мосводосток», досуговые центры — ГБУ «М-Клуб», ГБУ «Фаворит», МРОО «Средневековый город».
Все подростки старше 14 лет могут сами выбрать место работы и устроиться на лето. Достаточно только обратиться в КДНиЗП или в Центр занятости населения (корпус 1818). Трудоустройство в подростковом возрасте поможет не только обрести ответственность, но и привыкнуть и адаптироваться к взрослой жизни.
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