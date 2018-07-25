В Зеленограде ведется кампания по трудоустройству несовершеннолетних

В эфире радио «Зеленоград сегодня» ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управы района Крюково Елизавета Попова рассказала о трудоустройстве и занятости несовершеннолетних в летний период.

В Зеленограде работает сразу 5 центров, где можно не только трудоустроиться несовершеннолетним, но и весело проводить время — это ГБУ «Жилищник», ГУП «Мосводосток», досуговые центры — ГБУ «М-Клуб», ГБУ «Фаворит», МРОО «Средневековый город».

Все подростки старше 14 лет могут сами выбрать место работы и устроиться на лето. Достаточно только обратиться в КДНиЗП или в Центр занятости населения (корпус 1818). Трудоустройство в подростковом возрасте поможет не только обрести ответственность, но и привыкнуть и адаптироваться к взрослой жизни.