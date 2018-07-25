Стала известна цена участия в ток‐шоу

Труднее всего приходится людям из массовки, несмотря на их казалось бы незначительную роль в ток‐шоу. Об этом сообщила газета «АиФ».

Нагретая софитами студия становится одной из главных проблем героев массовки. Сидеть часами в душном закрытом помещении трудно, даже получая при этом от 300 до 500 рублей. На оплату в размере 1000 рублей можно рассчитывать лишь в случае, если съемки заканчиваются ночью.

Гонорары знаменитостям и специалистам зависят от их популярности. Неизвестные герои программы получают от 50 до 100 тысяч рублей. Экспертам могут заплатить от 15 до 30 тысяч рублей за эфир.