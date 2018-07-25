Стала известна цена участия в ток‐шоу 

Труднее всего приходится людям из массовки, несмотря на их казалось бы незначительную роль в ток‐шоу. Об этом сообщила газета «АиФ».
Нагретая софитами студия становится одной из главных проблем героев массовки. Сидеть часами в душном закрытом помещении трудно, даже получая при этом от 300 до 500 рублей. На оплату в размере 1000 рублей можно рассчитывать лишь в случае, если съемки заканчиваются ночью.
Гонорары знаменитостям и специалистам зависят от их популярности. Неизвестные герои программы получают от 50 до 100 тысяч рублей. Экспертам могут заплатить от 15 до 30 тысяч рублей за эфир.
Ранее сообщалось, что актер Никита Джигурда смог заработать на шоу до 600 тысяч рублей. А близкий знакомый Дианы Шурыгиной рассказал, что за тему об изнасиловании ей заплатили около 200 тысяч.