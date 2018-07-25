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Лето в Абу-Даби: гардероб Сары Джессики Паркер по сценарию «Секса в большом городе-2»
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Лето в Абу-Даби: гардероб Сары Джессики Паркер по сценарию «Секса в большом городе-2» 

Harper’s Bazaar 14 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
В начале лета поклонники отпраздновали 20-летие со дня выхода на экраны в 1998 году первой серии культовой теленовеллы «Секс в большом городе», которая после окончания сериала обрела жзнь на большом экране. Подумать только! Столько воды утекло, а мы по-прежнему пересматриваем на девичниках лучшие серии, цитируем любимых героинь при каждом удобном случае и можем соревноваться до бесконечности в знании как фактов и цифр из истории съемок сериала, так и модных заповедей главной героини проекта — Кэрри Брэдшоу — в исполнении Сары Джессики Паркер.
Один из самых ярких с точки зрения моды эпизодов истории дружбы четырех подруг — их поездка Абу-Даби, которой посвящен полнометражный фильм «Секс в большом городе-2», вышедший на экраны в 2010 году. «Меня всегда завораживал Ближний Восток… Луна в пустыне, Шахерезада, ковер-самолет…» — мечтательно шепчет Кэрри в ответ на предложение Саманты вчетвером окунуться в мир восточной роскоши, ни на минуту не сомневаясь в том, что примет приглашение и, более того, уже мысленно начиная собирать чемодан.
Составляя свой курортный гардероб по сценарию знаменитого киноприключения, берите пример с Кэри и включите захватите с собой целый ворох ярких летящих джеллаб, блестящих тюрбанов и диадем, а также пестрых кафтанов и кимоно, к которым, так же, как героиня ленты, подберете на местном рынке расшитые золотом бабуши. Купальники — только слитные, подолы — обязательно длинные, зато в декоре никаких ораничений: глиттер, драгоценные вышивки и килограммы страз. И побольше, и можно без хлеба!
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