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На День города в Рязани Олег Газманов даст часовой концерт
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На День города в Рязани Олег Газманов даст часовой концерт 

АиФ Рязань 14 часов назад
Фото: АиФ Рязань
4 августа в 21:00 на площади Ленина в День города Рязани выступит заслуженный и народный артист России Олег Газманов, сообщает пресс-служба городской администрации.
После концерта гости праздника увидят водно-лазерное шоу «Танцующие фонтаны».
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