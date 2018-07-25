В Саратове пройдёт масштабный фестиваль детского и юношеского кино

В Саратове пройдёт V открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» с 1 по 5 октября и станет центральным событием проекта «Малое кино — большое будущее», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, окончание приема заявок на участие будет 1 августа 2018 года.

Киноработу и заявку на участие необходимо направить на электронную почту videosarkvc@yandex.ru.

Уже сейчас организаторы отмечают, что юбилейный фестиваль «Киновертикаль» станет самым многочисленным по количеству заявленных киноработ. На конкурс поступило более 300 короткометражных художественных и мультипликационных фильмов от 1200 авторов из 36 регионов России и 4 республик (Донецкой и Луганской Народных республик, Белоруссии и Казахстана). Впервые в фестивале «Киновертикаль» примут участие авторы из малых городов Архангельской, Кировской, Курской, Томской областей, Ставропольского края, а также из Владикавказа.

По окончании приема заявок начнет свою работу отборочная комиссия «Киновертикали-2018». Профессиональные саратовские кинематографисты составят шорт-лист фильмов, которые пройдут в конкурсную программу.

Детское и юношеское жюри фестиваля займутся оценкой конкурсных работ непосредственно в дни проведения фестиваля. Награждение победителей Vоткрытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» состоится в день его закрытия — 5 октября 2018 года.