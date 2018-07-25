Ещё
Впервые опубликованы грязные откровения маньяка Чикатило
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Впервые опубликованы грязные откровения маньяка Чикатило 

Дни.ру 14 часов назад
Фото: Дни.ру
Самый страшный серийный убийца в СССР, чье имя стало нарицательным — Андрей Чикатило — рассказал историю своей жизни в письмах. Более двух десятков посланий, каждое — на нескольких листах, исписанных с обеих сторон — хранилось у поймавшего маньяка следователя.
Детали дела Чикатило раскрыл в своем последнем интервью генерал-майор милиции Виктор Бураков. Вскоре после этих съемок — 20 июля этого года — бывший следователь скончался в ростове-на-Дону.
Как рассказал журналистам Бураков, в камеру следственного изолятора КГБ, где содержался Чикатило, подсадили осужденного за мошенничество гражданина. Тот своими рассказами о «суперадвокате», оторый, якобы, взялся за его защиту, вынудил маньяка подробно изложить историю своей жизни и преступлений. Письма в итоге попадали не к несуществующему защитнику, а к следователю.
В своих записках Чикатило рассказывал о тяжелом детстве: в частности, о голоде и о том, как его, 14-летнего, пыталась изнасиловать соседка. Был там также рассказа о том, как его, вернувшегося из армии стройного красавца, осаждали девушки — а он не мог им ответить взаимностью, так как у него начались проблемы сексуального характера.
Жертвами Андрея Чикатило, самого известного серийного убийцы времен СССР, с 1978 по 1990 год стали 53 человека. Как рассказал Бураков, первые признательные показания маньяк дал не следователю, а врачу-психиатру Александру Бухановскому. Позже, как утверждает генерал, все материалы, подготовленные Бухановским, были умышленно удалены, а его роль либо замалчивается, либо отрицалась.
55-минутный фильм «30 мифов о Чикатило» опубликован на YouTube-канале «The люди». Картина раскрывает множество тайн, вызывавших сомнения у историков преступности. В частности, история о брате Чикатило Степане, съеденном в годы голодомора. Ветераны розыска в интервью журналисту заявляют, что Чикатило не надо было расстреливать. По их словам, смертная казнь стала результатом давления на суд.
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене!»
Дни.ру: последние новости
"В руках бикини": Юрмала стоит на ушах после выступления Киркорова Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу Удивительные достопримечательности популярных направлений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей15
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках14
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение