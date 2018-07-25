Каникулы по-итальянски

Если вы не едете в солнечную Италию, не беда — солнечная Италия приедет к вам! 28 и 29 июля сад «Эрмитаж» превратится в уголок энергичной тарантеллы, лучшей в мире пасты и утонченной живописи.

Гостей праздника ждут музыкальные выступления на любой вкус — от народных песен прямиком из средневекового Рима до ультрасовременных хитов. Любителей живописи приглашают на мастер-класс — почувствуйте себя художником эпохи Возрождения!

Хотите поближе познакомиться с культурой и языком Италии? Вас ждут лекции, уроки и знаменитый танец на винограде. А для гурманов организаторы подготовили мастер-классы по приготовлению пиццы, пасты и ризотто.