Только баба Люба понимает меня

Рекламный билборд у обочины Третьего транспортного кольца призывал: «Добавь бабушку в друзья». Честно говоря, цепануло: раз так, то кем же бабушка раньше была? Потом уже допер: оператор-сотовик таким образом и свои сервисы рекламирует, и то, что бабушки теперь — ого-го! Шарят в гаджетах и приложениях. И все такое…

Менталитет моего поколения, выросшего на ином восприятии бабушек…

Для меня моя бабушка Люба была самым лучшим другом на протяжении почти 30 лет. Ни один из моих нынешних друзей таким стажем похвалиться не может. Когда я появился на свет, бабушке было 60. Она работала ветеринаром, всю жизнь провела в седле, курила «Герцеговину», была маленькой и жилистой старушкой. Когда в крохотной двушке на Азовской появился я, бабушка одномоментно бросила курить, посвятив мне все свое время. Секция плавания в Лужниках, кружок во Дворце пионеров — пока не подрос, моим вечным попутчиком была бабушка.

Увы: моя мама не могла себе позволить роскошь быть домохозяйкой. В те годы это вообще было уделом немногих. Она служила в театральном оркестре — в будни спектакли вечерние, в выходные — дневные. Папа же, в поисках нефти и газа для страны, пока позволяло здоровье, не вылезал из командировок в Тюмень, Сургут и т.д. Я не могу пожаловаться на отсутствие родительского внимания, но все же бабушку я видел чаще — каждый день и в любое время.

Она читала мне книжки, рисовала вместе со мной героев из «Маугли», потакала моим гастрономическим капризам, мазала ссадины йодом, сидела рядом, когда я болел ветрянкой и свинкой. У нее можно было на раз выпросить 19 копеек на мороженое, а в ее шкафу среди каких-то безделушек, пахнувших стариной, прятались пакетики с конфетами «Маска». Когда подрос, бабушке можно было пожаловаться на несправедливость этого мира и родителей — вечные подростковые проблемы. К этому времени я уже сам делал уроки, да и в чтении преуспел, и бабушка была просто другом: заглянуть после школы, после лекций, после работы.

Ее уже очень давно нет рядом. Она умерла так же стремительно, как жила, не доставив никому никаких хлопот с похоронами. Она была первым человеком, которого я проводил в последний путь.

Была весна, солнце вперемешку с дождем. Я шел с кладбища, подняв глаза к небу, и очень радовался, что капли дождя на лице скрывают слезы. Двадцать лет прошло, а все щиплет в носу, когда вспоминаю тот день.

…У раннего Юрия Лозы есть песня «Баба Люба». Мол, «только баба Люба понимает меня». Так вот это про нее, про мою бабушку.

И вопрос о друзьях не стоит. Или это только мне так повезло?