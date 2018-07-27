Глеб Никитин предложил использовать новый стадион для кинопоказов

Врио губернатора Нижегородской области, выступая на закрытии фестиваля «Горький fest», предложил использовать стадион «Нижний Новгород» для кинопоказов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона, в мероприятиях кинофестиваля в 2018 году приняли участие более 21 тысячи человек, что в 21 раз больше, чем годом ранее.

«Это свидетельствует, в том числе, о высоком интересе нижегородцев к киноискусству», — заявил Глеб Никитин

Фестиваль прошел на 13-ти площадка, в том числе в открытом кинотеатре на Нижневолжской набережной.

«В следующем году хочу предложить использовать для проведения фестиваля объекты наследия чемпионата мира по футболу, в частности, наш прекрасный стадион, — сказал Глеб Никитин. — Уверен, что восприятие кино в таком месте будет особенно сильным».

Также глава региона предложил использовать здание бывшей фабрики «Маяк» в качестве одной из площадок фестиваля и провел для организаторов «Горький fest» Оксаны Михеевой Михаила Пореченкова небольшую экскурсию по этому памятнику архитектуры.

Ранее сообщалось, что здание «Банка Рукавишниковых» на Нижневолжской набережной может быть допущено к эксплуатации. Несущие и ограждающие конструкции, а также и здание в целом, характеризуются как ограниченно-работоспособные. Эксплуатация возможна при постоянном контроле над развитием установленных повреждений.