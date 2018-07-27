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Глеб Никитин предложил использовать новый стадион для кинопоказов
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Глеб Никитин предложил использовать новый стадион для кинопоказов 

АиФ Нижний Новгород 8 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Врио губернатора Нижегородской области, выступая на закрытии фестиваля «Горький fest», предложил использовать стадион «Нижний Новгород» для кинопоказов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам главы региона, в мероприятиях кинофестиваля в 2018 году приняли участие более 21 тысячи человек, что в 21 раз больше, чем годом ранее.
«Это свидетельствует, в том числе, о высоком интересе нижегородцев к киноискусству», — заявил Глеб Никитин.
Фестиваль прошел на 13-ти площадка, в том числе в открытом кинотеатре на Нижневолжской набережной.
«В следующем году хочу предложить использовать для проведения фестиваля объекты наследия чемпионата мира по футболу, в частности, наш прекрасный стадион, — сказал Глеб Никитин. — Уверен, что восприятие кино в таком месте будет особенно сильным».
Также глава региона предложил использовать здание бывшей фабрики «Маяк» в качестве одной из площадок фестиваля и провел для организаторов «Горький fest» Оксаны Михеевой и Михаила Пореченкова небольшую экскурсию по этому памятнику архитектуры.
Ранее сообщалось, что здание «Банка Рукавишниковых» на Нижневолжской набережной может быть допущено к эксплуатации. Несущие и ограждающие конструкции, а также и здание в целом, характеризуются как ограниченно-работоспособные. Эксплуатация возможна при постоянном контроле над развитием установленных повреждений.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
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