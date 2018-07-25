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Покупай и отдыхай: небывалые подарки в честь юбилея «Талера»
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Покупай и отдыхай: небывалые подарки в честь юбилея «Талера» 

Деловое сообщество 13 часов назад
Фото: Деловое сообщество
Обладателем того самого счастливого билетика мечтает стать каждый. Удача может настигнуть вас в любом месте, даже в походе за покупками.
Ноутбуки, холодильники, стиральные машины и даже микроволновки безвозмездно, т.е. даром — марафон подарков от ТЦ «Талер» объявляется открытым. В честь своего десятилетнего юбилея «Талер» объявляет масштабный розыгрыш призов.
Поучаствовать в акции проще простого, надо всего лишь совершить покупку в любом из магазинов торгового центра на сумму не менее 2000 рублей. Десять тысяч призовых купонов уже ждут своего часа. Покупки можно совершать с 1 июля по 17 августа. За каждые потраченные 2000 рублей выдается один купон, чем больше купонов, тем больше шансов выиграть главный приз — морское путешествие для всей семьи.
Правила просты, на каждый чек от 2000 рублей выдается купон. Его необходимо заполнить, указав настоящее имя и фамилию, а также контактные данные. Чек от покупки тоже не стоит терять, он будет основанием для получения приза. Таким образом организаторы застрахованы от случаев мошенничества и воровства купонов.
Розыгрыш пройдет 17 августа в шесть часов вечера. Всем желающим испытать свою удачу необходимо явится лично, мамы папы и даже бабушки получить выигрыш не смогут. Победителей определят с помощью лототрона. Подтасовки исключены, ведь вытягивать заветные билетики будет выбранный наугад ребенок. С подробными условиями акциями, правилами проведения и списком призов можно ознакомится здесь.
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