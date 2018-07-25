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Омские воспитатели пожаловались на то, что им по полгода не выплачивают больничные
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Омские воспитатели пожаловались на то, что им по полгода не выплачивают больничные 

Омск Здесь 12 часов назад
Фото: Омск Здесь
В администрации Омска пообещали провести внеплановую проверку в детском садике, у сотрудников которого много вопросов по оплате их труда. В паблике «Омск ВК» пользователи пожаловались на оплату больничных и заработную плату воспитателей детского садика № 122. Авторы жалобы уверяют, что больничные не оплачиваются по полгода, а зарплата начисляется по непонятному принципу.
— Огромная просьба провести проверку бухгалтерии. Потому что у работников очень много вопросов. На них ответа не дают, — говорится в обращении.
Отчет от омских чиновников не заставил себя долго ждать. Автору анонимной «петиции» ответили сотрудники, ведущие официальный паблик мэрии города. В ответе указано, что в образовательном учреждении пройдет внеплановая проверка. Завершится она к 1 августа.
— По вопросам начисления заработной платы сотрудникам детского сада специалистом департамента образования администрации города Омска будет осуществлена внеплановая проверка до 01.08.2018 г., — указывают чиновники. — Согласно штатному расписанию, в учреждении восемь ставок помощника воспитателя и восемь ставок младшего воспитателя. В настоящее время заняты 12 ставок (помощника воспитателя и младшего воспитателя), четыре работника приступят к работе с 30.07.2018 г., в связи с тем, что учреждении закрыто на косметический ремонт. Вакансий в данном учреждении нет.
Объяснили представители городской администрации и ситуацию с больничными листами. Никаких нарушений в их оплате нет.
— В детском дошкольном учреждении № 122 ведется электронный журнал регистрации больничных листов. Данные для оплаты больничных листов нетрудоспособности направляются в электронном виде в Фонд социального страхования. На данный момент в учреждении неоплаченных листов временной нетрудоспособности нет, — подчеркнули чиновники.
В начале лета. напомним, зарплату воспитателей омских детских садов уже проверяли. Педагоги жаловались, что в начале года ее подняли, потом снизив вновь. Тогда проверка никаких нарушений не нашла.
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