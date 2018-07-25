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Судьбу деревенского стационара решит комиссия из областного Минздрава
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Судьбу деревенского стационара решит комиссия из областного Минздрава 

ТРК Губерния 13 часов назад
Куда пойти лечиться? Этот вопрос сегодня обсуждали жители села Большой Толкай Похвистневского района. В деревне планируется оставить фельдшерский пункт. В нем работают стоматолог и врач общей практики. Услуги стационара хотят перевести в соседнее село Подбельск. В освободившемся здании планируется открыть пансионат для ветеранов Великой Отечественной войны. Таким образом, утверждают специалисты, вырастет качество медицинского обслуживания. О возможных решениях непростой проблемы — в нашем материале.
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