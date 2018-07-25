Судьбу деревенского стационара решит комиссия из областного Минздрава

Куда пойти лечиться? Этот вопрос сегодня обсуждали жители села Большой Толкай Похвистневского района. В деревне планируется оставить фельдшерский пункт. В нем работают стоматолог и врач общей практики. Услуги стационара хотят перевести в соседнее село Подбельск. В освободившемся здании планируется открыть пансионат для ветеранов Великой Отечественной войны. Таким образом, утверждают специалисты, вырастет качество медицинского обслуживания. О возможных решениях непростой проблемы — в нашем материале.