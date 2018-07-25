«Рок-пацифисты» возглавили агрессию против Минобороны России

Рок-фестиваль «Нашествие» — один крупнейших в России. С некоторых пор одним из его спонсоров является Минобороны , и теперь отдельные «пацифисты» и симпатизанты Украины пытаются добиться бойкота мероприятия. До кого-то из музыкантов они уже «достучались», до кого-то — пока нет, но исчерпывающие выводы из этой истории можно сделать уже сейчас.

В 1989 году Юрий Афанасьев придумал термин «агрессивно-послушное большинство». Так он назвал депутатов, не дававших выступить с трибуны съезда создателю водородной бомбы, лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову . Теперь, похоже, пора вводить новый термин — «агрессивно-пацифистское меньшинство». И применять его в отношении деятелей культуры, сурово осуждающих музыкантов — участников фестиваля «Нашествие» из-за того, что одним из спонсоров мероприятия является Министерство обороны России.

Начиная с 2013 года на фестивале функционирует площадка военного ведомства. Не стал исключением и 2018-й. Но, несмотря на то, что никакого сюрприза в этом нет, группы «Элизиум», «Порнофильмы», «Louna», «Пошлая Молли» и «Йорш» отменили свои выступления на фестивале. Позднее к ним присоединилась героиня недавнего скандала с участием Земфиры — певица Монеточка.

Организаторы отреагировали на отказ адекватно. Пацифизм среди рокеров распространен, участие в фестивале — дело добровольное, а количество поклонников у заартачившихся групп и исполнителей не настолько велико, чтобы мероприятия оказалось под угрозой.

Но «прогрессивная общественность», по каким-то непонятным причинам считающая себя «нравственным барометром», разумеется, не смогла смолчать. Громче всех возмущаются основатель «Нашего радио» Михаил Козырев и музыкальный журналист Олег «Вилли» Пшеничный.

Михаил Козырев (фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press)

Сперва Козырев у себя в «Фейсбуке» задал вопрос музыкантам-участникам «Нашествия»: «Как там вам спится при таких компромиссах с совестью? Кто не ссыт, можете здесь ответить». В комментариях к записи он перечислил тех, от кого ждёт ответа: «Сплин, Снайперы, Пикник, Нойз, Ногу Свело, Скляр, оба Самойловых (не вместе, конечно), Мгзавреби, Ария, Секрет, Найк, ещё групп 30, но главное — Гречка и Монеточка» (последняя на тот момент ещё не отказалась от участия).

Никто из вышеперечисленных публично не ответил.

Затем Козырев процитировал «официальный ответ организаторов „Нашествия“, назвав „мразями“ тех, кто придумал заголовок „Мальчики не любят танчики, или почему „Порнофильмы“ бегут от Минобороны“. В комментариях к этому посту собралась относительно представительная публика.

Лидер группы „Тараканы“ Дмитрий „Сид“ Спирин предположил, что среди организаторов „Нашествия“ собрались „продвинутые фэны“ его группы, так как упомянутый заголовок — „парафраз припева песни „Четыре Таракана“ „Мальчики-танчики“ аж 1992 года!“ (отметим, что, помимо „Тараканов“, Спирин также играет в группе „Ракеты из России“).

Автор Масяни Олег Куваев предположил „кроме экспозиции орудий убийства нужно еще организовать зал с орудиями пыток“ (отметим, кстати, что подобные экспозиции — неотъемлемая часть многих европейских городских фестивалей).

Основатель „MTV Россия“ Борис Зосимов, которого в посвященной ему статье „Википедии“ обвиняют в причастности к убийству Влада Листьева , посочувствовал: „Миша, во что они превратили твоего „ребёнка“. Козырев оставил к этому комментарию „яростный“ смайлик.

Бывший вокалист группы „Технология“ Роман Рябцев оставил ещё более короткий комментарий, чем Ларина, но российское законодательство не позволяет его процитировать.

При этом сам Козырев в одном из комментариев написал, что в 2013 году, когда Минобороны впервые приняло участие в фестивале, „мир был другим“: „И Крым мы ещё не оккупировали. И Боинг наш доблестный „русский мир“ ещё не з@..ячил“.

После этого к клеймению и осуждению организаторов и участников „Нашествия“ подключился журналист Олег Пшеничный. „Если даже вы зарыли голову в песок так глубоко, что туда не докопается ни один журналист, и не будете публично высказывать никакой позиции (“отстаньте от меня, я вне политики“), — после демарша ваших более принципиальных, молодых душой и телом, коллег вы с этой головой в песке перед публикой оказываетесь в очень неловкой позе задницей вверх, которая всем своим оперением кричит — „Ну какой же я рок-музыкант, — я просто конформист и коллаборант“, — обращается Пшеничный к рокерам.

При этом он добавил, что „к таким ярко зарекомендовавшим себя на нивах донбасско-крымско-ватного угара личностям“, как Александр Ф. Скляр или один из организаторов группы „Агата Кристи“ — „давно уже нет вопросов“.

Лидер Tequilajazzz Евгений Фёдоров заявил, что ему тоже не нравится история с танками на фестивале, „но мы предпочитаем эту систему разрушать изнутри“. Евгений Феклистов из группы „Конец фильма“ подчеркнул: „Будем участвовать в фестивале, но мы не участвуем в гонке вооружений“. Концертный директор Сергея Шнурова Денис Вейко отметил, что в сотрудничестве организаторов фестиваля с министерством обороны он не видит „ничего хорошего и ничего плохого“.

Пока что последнем комментарием „пацифистов“ относительно фестиваля является запись Михаила Козырева, обрадовавшегося, что Монеточка отказалась от участия: „Ещё чуть-чуть и выступать на Нашествии, пока там присутствует Минобороны, станет неприличным“. „Любое событие, связанное с министерством обороны, изначально неприлично“, — согласился с ним скандально известный знаток „Что? Где? Когда?“ из Азербайджана Ровшан Аскеров

Разумеется, можно привести десятки, если не сотни примеров того, как разнообразные рок-музыканты выступали не только на мероприятиях, где присутствовала военная техника, но и на военных базах. Иногда рок-музыканты из разных стран напрямую поддерживали солдат своих армий — не за деньги и не из-за конформизма, а по убеждениям. Дискуссия с пацифистами могла бы быть долгой и познавательной, но в данном случае она, увы, невозможна.

Пацифизм, как и вегетарианство, феминизм или борьба за права палестинского народа имеют полное право на существование. Но когда вегетарианцы начинают называть всех остальных „трупоедами“ и громить колбасные магазины, когда феминистки именуют мужчин „потенциальными насильниками“, предлагая превентивно кастрировать, когда сторонник палестинского народа начинает кричать „бей жидов“, — они выпадают из числа тех, с кем возможна содержательная дискуссия.

С радикалами разговаривать не о чем. Их можно игнорировать, и то — лишь до тех пор, пока они не нарушают закон.

Употребляя слова „ватный“, „ссыте“, „коллаборанты“ и так далее, Козырев, Пшеничный и их немногочисленные сторонники маргинализируют себя и, отчасти, пацифистский дискурс, а вовсе не фестиваль „Нашествие“. И уж тем более — не его участников и организаторов.

Организаторы с уважением относятся к решению пацифистов отказаться от участия, а не визжат им вслед: „валите прочь, бандеровцы“. Участники фестиваля не скандируют „Слава российской армии — самой победоносной в мире!“

Потому что они — нормальные люди, живущие в нормальной стране. В каждой нормальной стране есть армия, и все нормальные люди понимают, зачем она нужна. И если организаторы „Нашествия“ на каком-то этапе существования фестиваля перестанут сотрудничать с министерством обороны, это произойдет вовсе не из-за клекотания агрессивно-пацифистского меньшинства.