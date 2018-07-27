Тепло бетонных блоков. Центральным объектом ближайшего «Архстояния» станет «Вилла» Бродского

Обычно на «Архстоянии» делают пять-шесть крупных объектов, сейчас же один: дом «Вилла ПО-2» Александра Бродского , созданный им буквально из бетонных заборов. Именно вокруг него будут разыгрывать основное действие приглашенные участники — 18 музыкантов, художников и перформеров — они выстроены в один бесконечный спектакль, который тянется больше двух суток. В центре — «Вилла», говорит куратор Антон Кочуркин

Антон Кочуркин куратор «Это потрясающая вещь. Холодный безжизненный урбанистичный материал в руках Бродского превращается в антиквариат, в художественную инсталляцию, вызывающую очень много эмоций. В интерьере этого полностью деревянного дома есть камин, от которого веет необычайным уютом. Здесь сочетание не только двух контрастов — холода и безжизненности с теплом и понятным домашним уютом, но еще и соединение двух эпох. С одной стороны, это всем знакомое советское прошлое, а с другой —ценности, к которым сейчас стремится любой человек».

В этом году событие более камерное, количество билетов ограничено, цена вопроса 4 тысячи рублей, разбить палатку — плюс еще 1 тысяча, за парковочное место нужно будет отдать 500 рублей в день. Арендовать инвентарь тут тоже можно, конечно, за отдельные деньги: вариантов много, но за 10 тысяч рублей вам ее еще и установят.

Впрочем, «Архстояние» не про деньги: тут не столько заработки, сколько вложения. Бюджет фестиваля, по признанию организаторов, около 7-8 млн рублей. Каждые пять лет формат обновляется, так произошло и на сей раз, объект будет всего один, говорит продюсер Юлия Бычкова

Юлия Бычкова продюсер «Экономически это более выгодно, потому что меньше расход на фундаментальное строительство. В том числе мы хотим опять почувствовать, кто наша основная аудитория, те люди, которые ездят к нам из года в год. Те люди, которые могут позволить себе ради искусства потратить 4 тысячи рублей на билет на одного человека и почувствовать более камерную обстановку, как когда-то это все начиналось. По сути, это решение было принято даже не из-за экономических соображений, а из гуманитарных, общечеловеческих».

Тема «Архстояния» в этом году звучит как «Со-здание», пространство для жизни и исследование духа. Кульминация состоится вечером в субботу, 28 июля. После архи-футбола с игрой в ворота в виде женских ножек в пруд будут запускать светящиеся лайки, а вслед им тронется процессия с гигантской мухой, символизирующей славянскую культуру. Закончат поздно, придется все-таки брать палатку.