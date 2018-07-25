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Разговаривать на немецком научат в Митине
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Разговаривать на немецком научат в Митине 

Префектура СЗАО города Москвы 13 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Объединение для подростков Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» в Митине приглашает детей в возрасте от 13 до 18 лет на занятия немецким языком. Об этом сообщила представитель учреждения Анфиса Кудрявцева.
— Ребята займутся изучением языка по коммуникативной методике, познакомятся с культурой и обычаями немецкоговорящих стран, разовьют навыки монологической и диалогической речи, — пояснила Анфиса Кудрявцева.
Занятия проводятся на бюджетной основе по адресу: Ангелов переулок, дом 2, корпус 2. Даты и время можно уточнить по телефону: 8 (495) 751-99-94. Уроки проводит педагог Анна Копытко.
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