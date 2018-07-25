Разговаривать на немецком научат в Митине

Объединение для подростков Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» в Митине приглашает детей в возрасте от 13 до 18 лет на занятия немецким языком. Об этом сообщила представитель учреждения Анфиса Кудрявцева.

— Ребята займутся изучением языка по коммуникативной методике, познакомятся с культурой и обычаями немецкоговорящих стран, разовьют навыки монологической и диалогической речи, — пояснила Анфиса Кудрявцева.

Занятия проводятся на бюджетной основе по адресу: Ангелов переулок, дом 2, корпус 2. Даты и время можно уточнить по телефону: 8 (495) 751-99-94. Уроки проводит педагог Анна Копытко.