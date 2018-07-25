Российские производители вина получат льготы

Производителям вина и шампанского из винограда, выращенного в России, могут предоставить финансовую поддержку и увеличить объём разрешённого производства алкоголя в год. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Государственной Думы во главе с членом Комитета по контролю и Регламенту Иваном Демченко

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию таких подакцизных товаров, как вино, столовое вино, ликерное вино, шампанское классическое, игристое вино, произведённых из винограда, выращенного на территории России.

Кроме того, представляется право производства вин, шампанских, крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, имеющим свидетельство для упрощенного получения лицензии на производство на осуществление производства, хранения, поставок вина и игристого вина. При этом объём товаров, выращенных в России, не может превышать 15 тысяч декалитров в год.

Авторы инициативы подчеркивают, что в соответствии с действующим законодательством, произведённая алкогольная продукция из собственного винограда, не может превышать 5 000 декалитров в год.

Также устанавливается, что крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели должны будут иметь в собственности или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, виноградники площадью не менее 0,5 Га.

Кроме того, производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием или с защищённым наименованием места происхождения осуществляется из винограда сведения о котором внесены в реестр виноградных насаждений.

Отмечается, что лицензия на производство, хранение, поставки и розничную продажу алкогольной продукции может выдаваться на производство ликерного вина, на производство вина и шампанского. При этом предполагается также право на розничную продажу алкогольной продукции по месту её производства. Максимальный срок действия лицензий на производство, хранение и поставки указанного алкоголя составит 15 лет.

Новеллой виноградники исключаются из числа объектов, которые имеют право беспрепятственно посещать должностные лица органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля в области производства и оборота этилового спирта.