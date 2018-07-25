Звезда шоу «Голос» получила необычный подарок к свадьбе

22 июля Анастасия представила премьеру песни «Цунами» на втором конкурсном дне фестиваля «Белые ночи». Певица, представлявшая на международном музыкальном фестивале Россию, лидировала в течение всего времени, набирая максимальное количество баллов. В результате ее песня так понравилась зрителям и членам жюри, что была удостоена не только награды, но и ротации на радио. Награду Анастасия получила из рук своего кумира, четырехкратного обладателя «Грэмми», певца из Великобритании SEAL . Увидеть его и пообщаться с ним Настя давно мечтала. И девушка считает, что победа стала главным подарком к ее предстоящей свадьбе, которая пройдет этим летом. Будущий муж уже поздравил артистку — он очень переживал за любимую.

Напомним, 33-летняя певица в 2012 году стала бронзовой финалисткой проекта «Голос». На слепом прослушивании она покорила жюри песней Тины Тернер Simply the Best, а в качестве наставника выбрала Леонида Агутина

Ирину Дубцову и Алену Апину. За пару лет до «Голоса» Анастасия пробовала свои силы в составе группы Los Devchatos на всероссийском отборе на участие в международном конкурсе «Евровидение». И даже вышла в финал! А позже, уже будучи звездой сцены и телевидения, победила в шоу на Первом канале «Три аккорда», обойдя в борьбе Александра Маршала

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