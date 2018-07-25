Приглашает «Молодой Калининград»

Мой Калининград. В Калининграде на набережной Верхнего озера устраивают фестиваль «Молодой Калининград».

28 июля набережная будет наполнена творчеством, драйвом, молодостью, модной музыкой.

На площадке будут размещены тематические площадки и интерактивные зоны:

— паркур и воркаут;

— арт площадка (граффити фестиваль — создание уникальных объектов);

— лекторий (интересные спикеры, лайфхаки для молодежи);

— релакс зона;

— автостайлинг (выставка тюнингованных автомобилей, фотозона);

— слеклайн;

— контест на скейт-парке;

— площадка ЗОЖ;

— танцевальный проект;

— фотозона;

— «Хаски — город»;

— антикафе;

— роллеры;

— площадка от библиотек Калининграда;

— творческие мастер классы от компании.

На протяжении фестиваля все желающие смогут попробовать свои силы в творческих, спортивных и интеллектуальных активностях, а также принять участие во множестве розыгрышей призов и подарков от партнеров мероприятия, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 25 июля 2018 года, в пресс-службе городской администрации.

Ровно в 20 часов на территории скейт-парка стартует open-air, за отличную музыку отвечают диджеи DJ Icecream и DJ Sitkey, а настроение в течение всего дня гарантируют ведущие Михаил Мирошниченко и Кирилл Гребенник.