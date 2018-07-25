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Приглашает «Молодой Калининград»
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Приглашает «Молодой Калининград» 

Мой Калининград 13 часов назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде на набережной Верхнего озера устраивают фестиваль «Молодой Калининград».
28 июля набережная будет наполнена творчеством, драйвом, молодостью, модной музыкой.
На площадке будут размещены тематические площадки и интерактивные зоны:
— паркур и воркаут;
— арт площадка (граффити фестиваль — создание уникальных объектов);
— лекторий (интересные спикеры, лайфхаки для молодежи);
— релакс зона;
— автостайлинг (выставка тюнингованных автомобилей, фотозона);
— слеклайн;
— контест на скейт-парке;
— площадка ЗОЖ;
— танцевальный проект;
— фотозона;
— «Хаски — город»;
— антикафе;
— роллеры;
— площадка от библиотек Калининграда;
— творческие мастер классы от компании.
На протяжении фестиваля все желающие смогут попробовать свои силы в творческих, спортивных и интеллектуальных активностях, а также принять участие во множестве розыгрышей призов и подарков от партнеров мероприятия, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 25 июля 2018 года, в пресс-службе городской администрации.
Ровно в 20 часов на территории скейт-парка стартует open-air, за отличную музыку отвечают диджеи DJ Icecream и DJ Sitkey, а настроение в течение всего дня гарантируют ведущие Михаил Мирошниченко и Кирилл Гребенник.
Мой Калининград: последние новости
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