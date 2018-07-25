«Творческий лицей» проводит летние интенсивы для детей 

В рамках городской программы «КУЛЬТлето» в дни школьных каникул ГБУК г. Москвы «Творческий лицей» предлагает для школьников разного возраста тематические интенсивы по фотографии, компьютерному дизайну и музыкальный интенсив.
Занятия будут проходить по адресу: Зеленоград, корп. 813, «Творческий лицей». Справки и запись по телефону 8-499-710-06-38.
В августе ГБУК г. Москвы «Творческий лицей» в рамках программы городского досуга «КУЛЬТлето» проводит летние интенсивы для детей.
6–10 августа: интенсив по компьютерному дизайну для школьников 10-12 лет «Мастерская юного дизайнера».
1. Лекция о видах дизайна
2. Рисование в программе Adobe Photoshop
3. Виртуальный вернисаж «Знаменитые дизайнеры»
4. Создание мультфильма
5. Презентация в Power Point
13–17 августа: интенсив по фотографии для школьников 12-14 лет «Волшебный фотомир».
1. Лекция об основах фотосъемки и жанрах фотографии
2. Мастер-класс по фотопортрету
3. Фото-пленэр в парке
4. Портфолио-ревю
5. Мастер-класс по обработке фотографий в программе Adobe Photoshop
20–24 августа: музыкальный интенсив для школьников 7-10 лет «Музыкальная шкатулка».
1. Интерактив о направлениях в музыке
2. Видеовикторина о музыке в детском кино
3-4. Мастер-классы по эстрадному пению
5. Песенный баттл