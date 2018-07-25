Мэр Владимира противится передаче Золотых ворот РПЦ: «Музей должен быть музеем»

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин и генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника (ВСМЗ) противятся передаче Русской православной церкви памятника ЮНЕСКО Золотые ворота и еще 11 зданий, на которые претендует РПЦ, сообщает сайт

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Всего в Росимущество поступили 12 заявок от РПЦ на памятники архитектуры и истории во Владимире. Пока обе стороны находятся при своих позициях, и никаких решений нет, сообщил Конышев. «Что касается позиции музея и министерства культуры , то оно отрицательное, и на все просьбы и заявки мы отвечаем отказом», — добавил он.

Шохин, со своей стороны, считает, что «музей должен быть музеем». В Золотых воротах находятся экспозиции, рассказывающие не только об истории города, но и о ее людях, отмечается в публикации.

При этом Золотым воротам сейчас требуются противоаварийные работы. Их проводили год назад, но повышенная техногенная нагрузка приводит к разрушению памятника ЮНЕСКО, заявил Конышев. Оптимальный вариант — оградить памятник от транспорта и проводов, тогда можно будет провести полную реконструкцию исторического сооружения. После этого, по словам Конышева, будут открыты новые экспозиции и помещения Золотых ворот, в которые «никто и никогда не попадал», и которые «никто никогда не видел».

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писал, что 18 мая РПЦ подала в Росимущество заявки на передачу ей в собственность Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире. 25 мая Росимущество опубликовало новый список запросов РПЦ. В нем появились архимандритские палаты Суздаля, которые также находятся под управлением ВСМЗ, и четыре здания монастыря Козьмы Яхромского в Небылом. При этом в новый перечень не вошли заявки Церкви об Успенском и Дмитриевском соборах.

15 июня Росимущество запросило официальную позицию ВСМЗ по этим заявкам. Всего, по данным Конышева, владимирская епархия подала заявки на дюжину объектов ВСМЗ. «Музейная империя» не может нанести ответный удар, поскольку закон — на стороне Церкви, — отметило он. — Единственное, что пока тормозит процесс передачи, — музею взамен должны предоставить равноценные площади для размещения экспозиций, чего государство сделать не может".

Список объектов во Владимире, на которые предъявляет права РПЦ, растет с каждым годом, отмечает портал. В 2017 году в этом перечне было 52 позиции. За год часть объектов отошла РПЦ. Кроме того, Церковь получила три храма в Муроме и два — в Суздале.