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«Свободовцы» избили журналиста и напали на православный лагерь в Черниговской области
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«Свободовцы» избили журналиста и напали на православный лагерь в Черниговской области 

Украина.ру 12 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Нападавшие нанесли журналисту удары по голове и силой заставили написать заявление об увольнении. После этого нападавшие набросились на заместителя председателя Борзнянской РГА Александра Максимова и сотрудников администрации Елену Таран и Евгения Тарновского.
Незванные гости под угрозой физической расправы заставили и чиновников написать заявления об увольнении. В епархии считают, что основным «прегрешением» пострадавших от нападения было то, что накануне в районной газете «Известия Борзнянщины» вышла статья об отдыхе в православном летнем лагере для молодежи «На море Галилейском», организованном Нежинской епархией УПЦ для более 100 детей Черниговщины.
«Накануне от представителей ВО «Свобода» поступали угрозы в адрес правящего архиерея Нежинской епархии УПЦ архиепископа Климента. А 21 июля 2018 группа нетрезвых мужчин, которые называли себя представителями этой политической силы, ворвалась на территорию детского лагеря в Борзнянском районе, однако просчиталсь, потому что дети разъехались по домам еще накануне, 20 июля», — говорится в сообщении.
В тот же день нападавшие из «Свободы» запугиваниями пытались заставить местных перевозчиков отказаться от предоставления услуг автотранспорта верующим УПЦ для транспортировки их в Киев. Отмечается, что свободовцы грозили перевозчикам сжечь автобусы.
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