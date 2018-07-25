«Свободовцы» избили журналиста и напали на православный лагерь в Черниговской области

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Нападавшие нанесли журналисту удары по голове и силой заставили написать заявление об увольнении. После этого нападавшие набросились на заместителя председателя Борзнянской РГА Александра Максимова и сотрудников администрации Елену Таран и Евгения Тарновского.

Незванные гости под угрозой физической расправы заставили и чиновников написать заявления об увольнении. В епархии считают, что основным «прегрешением» пострадавших от нападения было то, что накануне в районной газете «Известия Борзнянщины» вышла статья об отдыхе в православном летнем лагере для молодежи «На море Галилейском», организованном Нежинской епархией УПЦ для более 100 детей Черниговщины.

«Накануне от представителей ВО «Свобода» поступали угрозы в адрес правящего архиерея Нежинской епархии УПЦ архиепископа Климента. А 21 июля 2018 группа нетрезвых мужчин, которые называли себя представителями этой политической силы, ворвалась на территорию детского лагеря в Борзнянском районе, однако просчиталсь, потому что дети разъехались по домам еще накануне, 20 июля», — говорится в сообщении.

В тот же день нападавшие из «Свободы» запугиваниями пытались заставить местных перевозчиков отказаться от предоставления услуг автотранспорта верующим УПЦ для транспортировки их в Киев. Отмечается, что свободовцы грозили перевозчикам сжечь автобусы.