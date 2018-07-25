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Анджелина Джоли увлеклась Робертом Дауни — младшим?
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Анджелина Джоли увлеклась Робертом Дауни — младшим? 

Sunmag 12 часов назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Как оказалось, роман Брэда Питта и профессора Нери Оксман был еще не самым удивительным, что могло произойти после расставания актера с Анджелиной Джоли. Голливудские сплетники принесли просто невероятный слух: Энджи дала повод «заподозрить» себя в новых отношениях. И героем ее романа стал… Роберт Дауни — младший. Актеры встречались несколько раз, чтобы обсудить новые проекты, и, по словам очевидцев, Анджелина положила на «супергероя» глаз.
«Джоли идеализирует Роберта и считает его очень классным», — поделился инсайдер. Источник также добавил, что обладательнице «Оскара» нравится, что у них с «Железным человеком» схожее прошлое, ведь, по словам актрисы, «они оба сами проложили себе путь к успеху».
Одно «но»: Роберт давно и счастливо женат на Сьюзан Дауни, и у них двое детей.
«Энджи знает, как завоевать мужское внимание, и, похоже, настроена пофлиртовать с Дауни-младшим. Но Роберт на 100% верен своей супруге, так что Джоли вряд ли может рассчитывать на ответные чувства», — предположил источник.
Пока рано поздравлять или критиковать Анджелину. Но, если отношения с Робертом подтвердятся, можно будет отметить, что в одном она точно сделала Брэда: не стала замахиваться на профессора, с которым есть риск оказаться слишком или недостаточно хорошей и услышать в свой адрес «Ей надо бы получить пару высших образований, чтобы соответствовать своему избраннику», — как это вышло в случае с Питтом и Оксман.
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