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Гомофобный клиент громко приставал к мужчине с длинными волосами. Но, когда появилась полиция, произошло это!
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Гомофобный клиент громко приставал к мужчине с длинными волосами. Но, когда появилась полиция, произошло это! 

Карельские вести 12 часов назад
Фото: Карельские вести
За столиками на внутреннем дворе ресторана сидели три клиента, двое за одним столом, а один мужчина с длинными волосами за столиком напротив. Двое других мужчин были видимо друзьями и начали посылать различные гомофобные оскорбления в адрес длинноволосого парня. Я, как менеджер заведения решила вмешаться.
Я: «Господа, пожалуйста, вернитесь к вашей еде. Оскорбления других посетителей не приемлемо для нашего заведения, и я не хочу, чтобы мы вас выставили».
Клиент №1:»Что за х**** ты говоришь, ты тупая? Этот парень — гребаный п*****. Посмотри на его е**** волосы!»
Я: «Вы не можете судить о сексуальной ориентации другого человека только по его прическе, сэр, и мне придется попросить вас уйти. Я уже говорила вам, что я не могу позволить вам оскорблять других посетителей. Я не хочу нарушать их безопасность!’
Клиент №2: „Какого черта! Мы никуда не пойдем. Мы же обедаем здесь“.
В этот момент к нам подходит полицейский.
Клиент №1: „Эй, полиция! Эта тупая с*** хочет выкинуть нас из ресторана, а не этого гребанного г*****. Может вы, черт возьми, облагоразумите ее?“
Полицейский: „Я считаю, что я должен быть очень благодарен, что у меня такой замечательный напарник, который ждал меня, хотя я опоздал, а два идиота, оскорбляли его. Я считаю, что эта юная леди весьма похвально противостояла вам. Я также верю, что вы хотите оплатить свой обед и уйти“.
Они, находясь в полном шоке, оплатили свой заказ, и просто ушли. Я обратилась к оставшимся клиентам.
Я: „Мне очень, очень жаль, сэр. Я скажу официанту, что обед для вас и вашего напарника будет за счет заведения“.
Клиент №3: „Нет необходимости, мисс:’
Он достает десять долларов из бумажника.
Клиент №3: „Вы прекрасно справились с этими идиотами, не так ли?“
Я: „Это совсем не обязательно, сэр. Это всего лишь часть моей работы. Я была рада помочь“.
Полицейский: „А я думаю, что это необходимо“.
Он садится напротив своего напарника и протягивает мне деньги. Один из мужчин вернулся, чтобы пожаловаться на меня хозяину ресторана, но был бесцеремонно выставлен из зала, когда полицейский и его напарник объяснили, что произошло.
Спустя восемь месяцев я вышла замуж за этого длинноволосого парня!
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