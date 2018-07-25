Гомофобный клиент громко приставал к мужчине с длинными волосами. Но, когда появилась полиция, произошло это!

За столиками на внутреннем дворе ресторана сидели три клиента, двое за одним столом, а один мужчина с длинными волосами за столиком напротив. Двое других мужчин были видимо друзьями и начали посылать различные гомофобные оскорбления в адрес длинноволосого парня. Я, как менеджер заведения решила вмешаться.

Я: «Господа, пожалуйста, вернитесь к вашей еде. Оскорбления других посетителей не приемлемо для нашего заведения, и я не хочу, чтобы мы вас выставили».

Клиент №1:»Что за х**** ты говоришь, ты тупая? Этот парень — гребаный п*****. Посмотри на его е**** волосы!»

Я: «Вы не можете судить о сексуальной ориентации другого человека только по его прическе, сэр, и мне придется попросить вас уйти. Я уже говорила вам, что я не могу позволить вам оскорблять других посетителей. Я не хочу нарушать их безопасность!’

Клиент №2: „Какого черта! Мы никуда не пойдем. Мы же обедаем здесь“.

В этот момент к нам подходит полицейский.

Клиент №1: „Эй, полиция! Эта тупая с*** хочет выкинуть нас из ресторана, а не этого гребанного г*****. Может вы, черт возьми, облагоразумите ее?“

Полицейский: „Я считаю, что я должен быть очень благодарен, что у меня такой замечательный напарник, который ждал меня, хотя я опоздал, а два идиота, оскорбляли его. Я считаю, что эта юная леди весьма похвально противостояла вам. Я также верю, что вы хотите оплатить свой обед и уйти“.

Они, находясь в полном шоке, оплатили свой заказ, и просто ушли. Я обратилась к оставшимся клиентам.

Я: „Мне очень, очень жаль, сэр. Я скажу официанту, что обед для вас и вашего напарника будет за счет заведения“.

Клиент №3: „Нет необходимости, мисс:’

Он достает десять долларов из бумажника.

Клиент №3: „Вы прекрасно справились с этими идиотами, не так ли?“

Я: „Это совсем не обязательно, сэр. Это всего лишь часть моей работы. Я была рада помочь“.

Полицейский: „А я думаю, что это необходимо“.

Он садится напротив своего напарника и протягивает мне деньги. Один из мужчин вернулся, чтобы пожаловаться на меня хозяину ресторана, но был бесцеремонно выставлен из зала, когда полицейский и его напарник объяснили, что произошло.

Спустя восемь месяцев я вышла замуж за этого длинноволосого парня!