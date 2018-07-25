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Демченко прокомментировал законопроект о развитии отечественного виноделия
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Демченко прокомментировал законопроект о развитии отечественного виноделия 

Парламентская газета 12 часов назад
Фото: Парламентская газета
Член Комитета Госдумы по контролю и регламенту Иван Демченко прокомментировал принятый в среду в первом чтении законопроект о развитии виноделия в России.
По его словам, ключевая задача, которую решают депутаты, — «это поддержка именно отечественного производителя, того, кто изготавливает вино из российского винограда, выращенного на нашей, российской земле».
«Речь идет о развитии и поддержке отрасли сельского хозяйства. Трудоемкой отрасли: мы должны понимать, что лоза дает урожай только на пятый-шестой год, за ней нужно постоянно ухаживать, устанавливать систему орошения. И в тоже время, являясь продуктом сельского хозяйства, вино — алкогольная продукция с соответствующим регулированием», — обратил внимание депутат, который является одним из авторов инициативы.
По его словам, сегодня в стране высока зависимость от импорта виноматериалов, «поскольку у нас очень скромные площади виноградников». «Отчасти это последствия варварской вырубки 80-х годов, отчасти — заброшенности земель в 90-е годы, когда отечественный рынок заполонило далеко не всегда качественное зарубежное вино или вино, изготовленное из виноматеиалов самого разного происхождения», — сказал парламентарий.
Но при этом, обратил внимание он, Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская область, Дагестан, Крым и Севастополь — уникальные прекрасные почвы, на языке виноделов — уникальные «терруары», многие из которых славились винодельческой культурой еще много веков назад.
«Принятым в первом чтении законопроектом мы сегодня предлагаем механизмы поддержки крестьянско-фермерских хозяйств, которые выращивают виноград и из российского винограда производят вино, шампанское, игристое вино. Также предлагается новый механизм упрощенного получения лицензии для крестьянско-фермерских хозяйств, для индивидуальных предпринимателей, которые производят вино из российского винограда, своего винограда. Предлагается дать им возможность реализовать до 15 декалитров в год, а не пять, как сейчас предусмотрено законом», — рассказал Демченко.
Кроме того, по его словам, законопроектом предлагается установить, что на основное технологическое оборудование фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей для производства вина или шампанского из российского винограда, не распространяется требование об оснащении указанного оборудования автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции.
«Это действительно даст толчок к развитию небольших виноделен, к тому, что появятся новые виноградники. Будет развиваться агротуризм в наших южных регионах. Я думаю, мы все понимаем, что культура потребления вина сильно отличается от культуры потребления крепких спиртных напитков в лучшую сторону», — считает депутат.
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