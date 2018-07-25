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В Петербурге полностью закрасили граффити с Виктором Цоем
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В Петербурге полностью закрасили граффити с Виктором Цоем 

Собака.ru 11 часов назад
Фото: Собака.ru
В Петроградском районе на месте граффити Виктора Цоя появилась серая стена. Чиновники радикально подошли к просьбе местного жителя исправить подпорченное изображение.
Как сообщили «Фонтанке» 25 июля читатели, на граффити-композицию в сквере Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка внимание администрации обратили в начале лета. Неизвестные поистрепали рисунок, и на портале «Наш Петербург» была оставлена заявка: «Граффити. Если не видно, обратите внимание на лоб». Если приглядеться, можно заметить пририсованную птицу. Но власти отнеслись к жалобе со всей серьезностью и выслали покрасочную команду. Вместо граффити появилась серая стена, осталась только надпись «Сквер Виктора Цоя».
«Проблема устранена», — отчитались чиновники. По словам лидера движения «Рок-Петроград» Сергея Елгазина, на отрисовку композиции власти давали разрешение. В администрации Петроградского района пообещали разобраться в ситуации.
Напомним, в последнее время в Петербурге обострилась «война с граффити». Самым ее громким эпизодом стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Оно завершилось исчезновением граффити. Пока горожанам удалось отстоять и восстановить первозданный вид портрета Данилы Багрова на площади Александра Невского.
По материалам «Фонтанки»
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