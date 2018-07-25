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Представителям старшего поколения Сокольников прочитают лекции о здоровом образе жизни
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Представителям старшего поколения Сокольников прочитают лекции о здоровом образе жизни 

Управа района Сокольники 11 часов назад
ТЦСО «Сокольники» станет площадкой для проведения лекции врачей ГКБ им. Бахрушиных.
Посетителям дневного отделения рассказывают о том, как продлить здоровое долголетие, о новостях из мира современной терапии, кардиологии, неврологии и травматологии. По завершении лекции участники встречи смогут побеседовать с врачом и получить рекомендации специалиста.
Инициатором лекции для жителей Сокольников стали президент больницы им. братьев Бахрушиных, депутат СД МО Сокольники Ш. Гайнулин и другие сотрудники медучреждения.
— Мы понимаем, что у человека не всегда получается пообщаться с врачом в спокойной обстановке, получить важную информацию в доступной форме, — прокомментировал один из организаторов лекций. — Организуя встречи в центре социального обслуживания, мы идём навстречу нашим жителям.
Фото: предоставлено ТЦСО «Сокольники».
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