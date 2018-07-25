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«Букводом» приглашает на очередную историческую лекцию
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«Букводом» приглашает на очередную историческую лекцию 

Управа района Сокольники 11 часов назад
Лекция состоится 25 июля в 19.30.
Лекцию об истории семейства Разумовских, одного из самых счастливых семейств восемнадцатого века, проведет знаток российской истории Максим Понятовский в «Букводоме» ПКиО «Сокольники».
Как сообщили организаторы познавательного мероприятия, история семьи началась с переезда сына днепровского малоземельного казака, певчего Алеши Розума в Петербург. Изменения в судьбе юноши произошли после того, как его выправку и талант заметила царевна Елизавета Петровна.
Слушателям лекции расскажут, был ли тайный брак императрицы, чем отличался Разумовский от других фаворитов Елизаветы Петровны.
Желающим посетить мероприятие нужно предварительно зарегистрироваться по электронной почте «Букводома»: bookvodom@gmail.com.
Лекция пройдет по адресу: 5-й Лучевой просек, дом 1.
Фото предоставлено ПКиО «Сокольники».
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