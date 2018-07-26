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Мини-торнадо подняло в воздух палаточный городок в Германии
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Мини-торнадо подняло в воздух палаточный городок в Германии 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Музыкальный фестиваль Parookaville превратился в незапланированное «воздушное шоу».
В Германии, в коммуне Веце, во время проведения фестиваля электронной музыки Parookaville на месте палаточного лагеря начался полевой вихрь, поднявший в воздух в воздух палатки, рюкзаки, сумки и прочие личные вещи посетителей мероприятия.
Инцидент произошел в последний день фестиваля, в тот день на него пришло максимальное количество любителей электронной музыки — 80 тысяч человек.
Стихия вскоре стихла, вернув все вещи обратно на землю.
Метеорологи установили, что это явление нельзя назвать торнадо, как его окрестили очевидцы, так как скорость ветра достаточно низкая. По их мнению, над площадкой прошел полевой вихрь.
Тем не менее, он доставил немало хлопот посетителям, которым пришлось искать свои вещи по всему аэродрому.
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