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Торнадо устроил «воздушное шоу» из палаток в Германии
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Торнадо устроил «воздушное шоу» из палаток в Германии 

Пятый канал 11 часов назад
Фото: Пятый канал
Посетители ежегодного фестиваля электронной музыки Parookaville в Германии стали свидетелями своеобразного «танцевального шоу», который устроил неожиданно возникший торнадо.
На кадрах видно, как вихревые потоки поднимают в воздух палатки и личные вещи гостей фестиваля. Причем, судя по всему, торнадо был недостаточно сильным, в результате чего создался эффект, будто палатки зависают в небе. В любом случае, «сюрприз» от стихии доставил немало хлопот тем, кто затем принялся искать свои вещи среди устроенного торнадо беспорядка.
Впрочем, ранее Пятый канал рассказывал и о том, как другой, более ужасающий торнадо в Германии крушил все на автодороге.
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