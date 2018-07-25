Торнадо устроил «воздушное шоу» из палаток в Германии

Посетители ежегодного фестиваля электронной музыки Parookaville в Германии стали свидетелями своеобразного «танцевального шоу», который устроил неожиданно возникший торнадо.

На кадрах видно, как вихревые потоки поднимают в воздух палатки и личные вещи гостей фестиваля. Причем, судя по всему, торнадо был недостаточно сильным, в результате чего создался эффект, будто палатки зависают в небе. В любом случае, «сюрприз» от стихии доставил немало хлопот тем, кто затем принялся искать свои вещи среди устроенного торнадо беспорядка.

Впрочем, ранее Пятый канал рассказывал и о том, как другой, более ужасающий торнадо в Германии крушил все на автодороге.