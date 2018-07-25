Не Павленский, не Брынцалов. О роли клоуна из Ленобласти в спектакле «Радио Свобода»

История о клоуне, которые даже не умеет быть смешным. Только жалким.

"Муниципальный депутат, кандидат от партии «Справедливая Россия» в Русско-Высоцком сельском поселении Дмитрий Скурихин выстрелил в воздух из пневматического пистолета в избирательном участке в доме культуры деревни Яльгелево»"

«Дмитрий Скурихин прославился тем, что избрал интересный способ протеста. Он стрелял из травматического пистолета в доме культуры в Яльгелево Ропшинского поселения»

"Костьми лягу, чтобы Путин проиграл"

«В 2014 году году мое депутатство закончилось по простой причине: мы с нашей командой не покупали себе голосов. Не хватило денег».

И все это — цитаты от или про одного из местных сумасшедших из Ломоносовского района — господина Скурихина. Назвать такого человека идиотом язык не поворачивается. Назвать душебольным тоже нельзя — нет доказанного диагноза. На Павленского он не тянет, креатив гниловат. На борца за народные свободы тоже не тянет — хозяин трех поселковых магазинов, в которых цены явно отличаются. В большую сторону.

Клоун. Вот более точное определение.

Он пытается быть антагонистом власти. А получается — клоуном. А знаете, почему? Потому, что решать свои экономические и личные проблемы нормальным путем — путем переговоров — он так и не научился.

Он все еще живет в 90-х годах прошлого века и думает, что выходя на улицу голым и вывешивая у себя на заборе провокационные плакаты, он сумеет стать Брынцаловым или Павленским. Или, на худой конец, Пусси Райот.

Но проблемы с контрагентами или с проверяющими из налоговой — это проблемы иного рода. В конце концов, долги по расчетам с поставщиками или нежелание платить пени по налогам — не повод выходить голым к своему забору и кричать: «Костьми лягу, чтобы Путин проиграл». А потом звонить на «Радио Свобода» и рассказывать, какой он оппозиционер.

Надо бы ему еще дойти до Белого дома в Вашингтоне. И сфотографироваться с Моникой Левински . В обнаженном виде. Она любит таких. Или организовать петицию на Change.org. За «свободу всем клоунам России».

А вообще протест в Ленинградской области очень похож на акции Павленского. Эффект один и тот же — назло соседу отбить себе яйца и потом жаловаться на собственноручную кастрацию во все СМИ. От «Радио Свобода» до «47ньюс». Может, напишут? 100000% так будет и со всеми будущими протестными акциями. Конструктивный диалог этим кастрированным не нужен. Им нужен хайп. Впрочем, как и средствам массовой информации, которые об этом напишут.

Но может лучше просто отдать долги, заплатить налоги и не устраивать театральных представлений. Авось люди простят.