Первая жена спасла Высоцкого от позора

25 июля отмечается день памяти актёра и певца Владимира Высоцкого. News.ru вспоминает историю знакомства Высоцкого с его первой женой.

Поздним вечером 11 сентября 1961 года 23-летнего Владимира Высоцкого выставили из ресторана ленинградской гостиницы «Выборгская» — он не смог оплатить счёт. Актёр приехал в Ленинград на съёмки фильма «713 просит посадки». Теперь его ждал грандиозный скандал, но ситуацию изменила подошедшая к гостинице молодая женщина.

Выпускница ВГИКа Людмила Абрамова снималась в том же фильме, но они с Высоцким друг друга ещё не знали. Она увидела растрёпанного, сильно пьяного человека в рубашке с оторванными пуговицами: он подошёл к ней и попросил оплатить его ресторанный счёт. Людмила была очень доброй девушкой, поэтому решила помочь незнакомцу: она бросилась в гостиницу и обошла всех, с кем успела познакомиться на съёмках. Но денег не было ни у кого. Тогда она вернулась, сняла с руки бабушкин золотой перстень с аметистом и отдала его Высоцкому. Тот спросил, в каком номере она живёт, и обещал принести деньги на следующий день. Однако Высоцкий пришёл к ней в тот же вечер, с гитарой, бутылкой коньяка и закуской. Он много пел, целовал ей руки, а под утро сделал предложение — и Людмила его приняла.

Она недавно закончила ВГИК и была фантастически красива: стройная, с классически правильным лицом и огромными глазами. Высоцкого тогда никто не знал — он ещё не работал на Таганке и только-только научился играть на гитаре. Но он был харизматичен и необыкновенно обаятелен.

Global Look Press/Vladimir Mekler

Владимир Высоцкий

Вернувшись в Москву, они поселились в маленькой квартире, битком набитой многочисленными родными Людмилы. Те были интеллигентнейшими людьми, но совсем не привыкли заботиться о быте, Высоцкому это казалось странным. Такой же оказалась и Людмила. У Высоцкого не было ни выстиранных и выглаженных рубашек, рваные носки не штопались, но поначалу это его не беспокоило. Они жили вместе, а расписаться не могли: у обоих в паспортах стояли штампы о браке. Развестись не получалось — первая жена Высоцкого Иза Жукова, актриса, расставшись с ним уехала играть в провинцию, и её следы затерялись. После того, как Людмила бросила своего первого мужа, тот оправился на Дальний Восток, и она тоже не могла его найти. Только когда у Высоцкого и Абрамовой родился сын, которого назвали Аркадием, им удалось оформить разводы и зарегистрировать брак.

Поначалу у них совсем не было денег. Людмила сидела дома с ребёнком и не снималась, а Высоцкий зарабатывал, как мог. Не брезговал маленькими ролями в фильмах, ездил по периферии с концертами и даже вёл театральный кружок в Доме культуры. В 1964 году он поступив в театр Таганке, получил фиксированный оклад в 70 рублей. Это было неплохо, и всё же главным стало то, что страна узнала и полюбила его песни. Он пел в московских ВНИИ, пел на периферии — ему хорошо платили. В 1968 году песни Высоцкого, наконец, заметило и начальство, и сразу в нескольких газетах, «Правде», «Советской России» и «Культуре», вышли статьи, в которых их критиковали. К этому времени его брак с Людмилой Абрамовой уже дышал на ладан.

Высоцкий начал ей изменять вскоре после того, как они съехались. Он был чрезвычайно женолюбив и при этом неотразим. С гастролей Высоцкий слал домой телеграммы, в которых рассказывал о своём примерном поведении, но жена этому не верила. В Москве он часто пропадал по ночам, до неё доходили слухи о его романах. Их брак разваливался.

«Мосфильм»

Кадр из фильма «Служили два товарища»

Но уйти от неё Высоцкий не мог, он был ей многим обязан. Благодаря Людмиле он не пил несколько лет. Она так за этим следила, что Высоцкий не прикасался ни к пиву, ни даже к квасу. Перед тем, как дать ему шоколадную конфету, Людмила её надкусывала, проверяя, нет ли там ликёра… Он был не в силах её оставить, но Людмиле надоели его измены, и она сама от него ушла.