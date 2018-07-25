Лучших мастеров ждут награды

25 июля завершился прием работ на конкурс мастерства проекта «Ассамблея народных ремесел», организаторами которого выступили «Вечерняя Москва» и Московский дом национальностей.

Более 400 работ, выполненных в разных стилях и техниках, прислали наши читатели с сентября 2017 года, когда стартовал конкурс. В редакции «ВМ» и Московском доме национальностей прошли мастер-классы по разным видам творчества, круглые столы, встречи и конгрессы, посвященные ремесленничеству.

Их популярность среди москвичей в очередной раз подтвердила: потенциал искусства и мастерства жителей столицы безграничен.

— Мы с удовольствием включились в этот масштабный и очень значимый проект. Неподдельный интерес, который проявили к нему народные умельцы и мастера-ремесленники, укрепил нас в мысли, что такие конкурсы и все, что с ними связано, москвичам нужны, что они стремятся изучать и осваивать наши исконные народные традиции, — сказал Владимир Тарасов , директор Московского дома национальностей. — В итоге у них получаются настоящие произведения искусства. Главное в том, что каждое из этих творений — единственное, уникальное в своем роде. Все потому, что это штучный товар, изготовленный с неравнодушным отношением мастера и хранящий тепло его рук.

Показать свои таланты в рамках конкурса все желающие могли в номинациях «Живопись», «Скульптура», «Керамика» и «Декоративно-прикладное искусство». Последняя, пожалуй, самая благодарная, чтобы проявить фантазию и создать неповторимые изделия. Здесь и шитье, и пэчворк, вышивание и вязание, выжигание и резьба по дереву, батик и макраме. А еще такие удивительно красивые ремесла, как витражная роспись, декупаж, деревянная игрушка, ковка и чеканка, плетение кружева, из бересты, лозы и бисера.

Теперь жюри и руководителям проекта предстоит большая, ответственная и увлекательная работа по оценке конкурсантов и выбору самых достойных.

Кстати, решение будут принимать профессионалы: судейскую коллегию возглавляет заслуженный художник России Никас Сафронов . Свое веское слово скажут и другие члены жюри: президент Международного союза ремесленников Денис Прикарев, член Творческого союза художников России, директор концертно-выставочного зала «В доме Нащокина» Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Василий Вдовин, почетный академик Российской академии художеств, вице-президент Международной академии творчества Виктор Лукьянов.

Торжественное награждение победителей состоится 25 августа в Новой Москве — на главной сцене парка «Красная Пахра» в рамках большого городского праздника. Этот завершающий аккорд проекта «Ассамблея народных ремесел» обещает стать очень красивым и запоминающимся для участников и гостей. Приглашаем!

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