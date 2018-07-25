«В бедрах немного бы похудеть»: новые снимки Джулии Робертс разочаровали поклонников

Знаменитая голливудская актриса Джулия Робертс снова появится на страницах глянцевых изданий. Надо признать, что 50-летняя Красотка и по сей день в полной мере оправдывает свое прозвище. Но дотошные до мелочей интернет-пользователи все-таки смогли найти в образе оскороносной актрисы некий изъян.

Обладательница очаровательной голливудской улыбки Джулия Робертс на долгое время ушла в тень. Артистка после головокружительного карьерного взлета и признания ее самой высокооплачиваемой актрисой в мире вдруг решила посвятить себя семье и детям. Конечно, нельзя категорично заявить, что Красотка оставила кинематограф — это не так. Джулия продолжала сниматься время от времени. Одной из ее наиболее ярких ролей за последние несколько лет стала работа в картине «Ешь, молись, люби».

И вот, когда поклонники рыжеволосой бестии уже понемногу смирились с мыслью о ее частичном исчезновении с киноэкранов, Робертс неожиданно вернулась в информационное пространство. В заокеанских таблоидах стала все чаще стала появляться новость о скором разводе актрисы с супругом Дэнни Модером . Впрочем, нелепые слухи вскоре были опровергнуты, а Джулия решила напомнить о себе скучающему по ней миру, приняв участие в яркой фотосессии для глянцевого журнала. На снимках, попавших в сеть, знаменитая красавица позирует в розовой блузке с огромным бантом на шее и светло-голубых обтягивающих фигуру джинсах. Копна некогда рыжих кудрявых волос со временем заметно поредела и сменила цвет. Теперь Робертс блондинка с темными корнями.

Туфли-лодочки на высоком каблуке и солнцезащитные очки с крупными стеклами стали прекрасным дополнением к стильному образу харизматичной кинодивы. Однако поклонники 50-летней актрисы все же сумели разглядеть изъян в ее некогда идеальном теле. «Выглядит шикарно, но в бедрах ей бы немного похудеть» «Ого! Вот это попа! Такая большая…» «Тоненькие ножки и огромные бедра» «В юбке было бы лучше! Попа очень большая, а брюки выбраны неудачно» «Ого, вот это Ноги! Все так же хороши! Но вот кое-где надо бы похудеть… Или стоит отказаться от такого фасона джинсов», — писали в сети. К слову, стоит добавить, что ноги Джулии Робертс в самом деле являются ее отдельным предметом для гордости. Женщина многократно была признана счастливой обладательницей самых красивых и длинных ног в Голливуде. И, судя по всему, ни время, ни обстоятельства не в силах изменить данный факт.