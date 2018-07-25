Фотогеничность на уровне «бог»: в Англии выбрали самых красивых и эмоциональных собак 

Каждый год английский Кеннел-клуб проводит конкурс на лучшую собачью фотографию в многочисленных номинациях. Главные герои снимков — щенки, собаки в возрасте, собаки-поводыри и просто милые песики. Но какого бы возраста или породы они ни были, в одном они точно схожи — в умении себя подать.
Боже, кто их научил так позировать?
Источник: The Week
В этом году на участие в конкурсе поступило более 10 тысяч заявок более чем из 70 стран. Кстати, невероятно фотогеничных собак выбирали уже в 13-й раз.
Победители были определены в 10 категориях: «Портрет», «Лучший друг человека», «Собаки в игре», «Собаки на работе», «Щенки», «Собаки в возрасте», «Спасение собак», «Собаки-поводыри», «Я люблю собак» и «Молодой фотограф». В последних двух категориях участвовали только фотографы-подростки и дети.
Гран-при конкурса получила Моника ван дер Маден из Нидерландов — она изобразила великолепного датчанина Ноа в лесу.
«Я всегда стараюсь захватить образ собаки так, чтобы вы видели эмоции в глазах, — рассказывает Моника. — Я делала это фото в лесу рано утром — Ноа смотрела на своего хозяина, и я почувствовала любовь между ними».
Победитель категории «Собаки в возрасте» и обладатель Гран-при. Фотограф: Моника ван дер Маден
Номинация «Собаки в игре»
Победитель. Фотограф: Элинор Ройзман
Второе место. Фотограф: Стеффи Казенс
Номинация «Портрет»
Победитель. Фотограф: Кэрол Даррант
Второе место. Фотограф: Катаржина Симиняк
Третье место. Фотограф: Майкл Суини
Номинация «Щенки»
Победитель. Фотограф: Клаус Дайбер
Второе место. Фотограф: Чарли Нанн
Третье место. Фотограф: Робин Поуп
Номинация «Собаки на работе»
Победитель. Фотограф: Трейси Кидд
Номинация «Спасение собак»
Победитель. Фотограф: Соня Колб
Номинация «Я люблю собак» (фотографы 12-17 лет)
Победитель. Фотограф: Тамара Кедвес
Второе место. Фотограф: Элис Финни
Третье место. Фотограф: Кирстен ван Равенхорст
Номинация «Лучший друг человека»
Победитель. Фотограф: Джоана Матос
Второе место. Фотограф: Шерилин Вайнйард
Третье место. Фотограф: Шерил Мёрфи
Номинация «Молодой фотограф» (11 лет и младше)
Победитель. Фотограф: Мэрайя Мобли
Номинация «Собаки в возрасте»
Второе место. Фотограф: Рашель Чеккини
Третье место. Фотограф: Филипп Райт
Номинация «Собака-поводырь»
Победитель. Фотограф: Дин Мортимер