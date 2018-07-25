В Постоянном представительстве Республики Коми при президенте Российской Федерации, расположенном по адресу: Волоколамское шоссе, дом 62, открылась фотовыставка «Республика Коми — первозданная красота Урала».
— В экспозиции представлены 28 работ известных и начинающих фотохудожников, отражающих красоту природы Северного и Приполярного Урала, Уральских гор с их уникальными горными, равнинными и тундровыми ландшафтами, множеством озер, необычными скальными образованиями, вершинами и лесами, включенными в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, — рассказали в постпредстве.
До этого экспозиция с успехом выставлялась в Санкт-Петербурге.
Фотовыставка проработает до 31 августа.