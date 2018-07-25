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25 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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25 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 8 часов назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.
Игорь Николаев поделился трогательным видео с двухлетней дочерью.
Алена Хмельницкая рассказала о забавном диалоге с дочерью: « Ксюш, я толстая? — Ну… чуть -чуть … -Все, я перестаю есть вообще, скоро буду худырлой! -Не надо, мне так нравится, ты мой Антистресс!» (мнёт верхнюю часть руки)😂😂😂 Диалоги и дочкой))) Зато честно и любя!». Лиза Галкина восхитила своими арифметическими познаниями.
Екатерина и Александр Стриженовы побывали на премьере спектакля «Двое на качелях» в театре «Современник», где сегодня дебютировала Кристина Орбакайте: «Букет для Кристины Орбакайте -живая, талантливая, трогательная, пронзительная…Поздравляем!». Максим Фадеев, Сергей Лазарев и Резо Гигинеишвили поделились фото подросших детей. Храбрая Надя Пескова показала, как умеет плавать.
Иосиф Пригожин рассказал о грядущем походе в горы и показал свое снаряжение. Юлия Савичева поделилась архивным фото: «Сегодня 15 лет, как нет моей бабушки Жени. Каждое лето, в мои школьные времена, мы с мамой на поезде приезжали в Курган. Баба всегда встречала нас на перроне и плакала. Мы обнимались и плакали вместе, потом шли домой, громко смеялись и рассказывали все новости. Я очень ее любила. Каждый приезд для меня был праздником. Уезжая, целый год я ждала встречи. Мне очень ее не хватает… ».
Надежда Михалкова откровенно рассказала о своем возрасте: «На паспортном контроле, девушка долго изучает мой паспорт и меня, сравнивая фотографию … спрашивает: куда летите? С этим вопросом затруднений у меня не возникло. Второй вопрос: цель поездки? И с этим я справилась. А вот следующий вопрос заставил меня почувствовать на программе » кто хочет стать миллионером». « сколько вам полных лет?» и ещё так пристально смотрит … что даже подсмотреть неловко. Я говорю: « 30 или 31 а может и 32!» Девушка рассмеялась и сказала « ну где-то так …» отдала паспорт а я вот все думаю … мне же и 20 нет». Алексей Чадов наслаждается морем, а Эвелина Бледанс — вареной кукурузой.
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