Видео: Джеффри Дин Морган попрощался с Эндрю Линкольном сценой из «Реальной любви» 

На Comic-Con в Сан-Диего с Эндрю Линкольном прощались стоячей овацией, а Джеффри Дин Морган решил проститься с коллегой по «Ходячим мертвецам» (Эндрю, напомним, покинет сериал в 9 сезоне) еще более своеобразным способом — отдав дань уважения еще одной знаменитой роли Линкольна и воссоздав сцену из «Реальной любви».
Наверное, большинство зрителей прекрасно помнит одну из самых грустных сцен мелодрамы «Реальная любовь», в которой герой Линкольна, Марк, признается в безответной любви героине Киры Найтли, вышедшей замуж за его друга. Ну а Джеффри Дин Морган воспроизвел эту сцену во время интервью с изданием CBR с участием Эндрю Линкольна — и получилось, на наш взгляд, ничуть не менее трогательно:
We're all going to miss you on #TheWalkingDead Andy, so here's a proper sendoff from @JDMorgan and I. #TWDActually #SDCC pic.twitter.com/iSDFwFAsgI
— Brandon Davis (@BrandonDavisBD) 21 июля 2018 г.
попкорнnews