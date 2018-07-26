Сценарий на уикенд: смотрим на подвиги Тома Круза, зажигаем на вечеринке Егора Крида и идем на Moscow Restaurant Week

На этих выходных восстанавливаем силы на фестивале еды Moscow Restaurant Week, тратим набранные калории на зажигательном VK Fest, а в кино смотрим продолжение культовой серии «Миссии невыполнима». Все главные события ищи в галерее, а подробности — в материале WMJ.ru

«Миссия невыполнима: Последствия»

Уже шестая картина серии великих похождений Итана Ханта выходит на экраны. Нас ждет фильм с привычным, но таким любимым сюжетом, где спецслужбы спасают государства, строят хитрые планы против террористов и устраивают настоящий беспредел. В центре событий, как всегда, неутомимый Том Круз , который в свои 56 лет так же умело прыгает с небоскребов, задерживает дыхание на 15 минут и стреляет с невообразимого расстояния. «Хантиана», как ее уже прозвали, картина, где наш любимый актер вновь отрывается по полной и заставляет зрителя заново влюбиться в себя.

Премьера: 26 июля.

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«Белль и Себастьян: приключения продолжаются»

Основанный на серии книг французской писательницы Сесиль Обри фильм «Белль и Себастьян» рассказывает о похождениях Себастьяна и собаки Белль. В этот раз зрителей ждет продолжение их приключений: отважные друзья отправятся спасать девушку Анжелину, попавшую в страшную авиакатастрофу. И пока все окружающие потеряли надежду на то, что она жива, Биль и Себастьян мужественно проходят все испытания, чтобы отыскать ее, и попадают в ситуацию, которая полностью изменит их жизнь…

Премьера: 26 июля.

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«Мектуб, моя любовь»

Еще одна французская картина, которую еще в 2017-м представили на Венецианском фестивале, спустя год выходит в российский прокат. В первую очередь картина интересна тем, что снял ее режиссер Абделатиф Кешиш, знаменитый своей провокационной работой «Жизнь Адель». Как и в ней, Абделатиф вновь восхищается беззаботной молодостью, непосредственной любовью и красотой женского тела. В сюжете ленты «Мектуб, моя любовь» главное действующее лицо — жаркое лето на юге Франции. Все купаются, танцуют, наслаждаются закатами, ревнуют, просто живут и, конечно, находят свои судьбы.

Премьера: 26 июля. Купить билеты здесь.

«Свидетели»

Военно-историческую драму «Свидетели» снял режиссер Константин Фам . Он посвятил ее памяти жертв Холокоста. Картина состоит из трех киноновелл «Туфельки», «Брут» и «Скрипка», которые соединены одной концепцией — рассказом о сложном периоде 1933-1945 годов. Все новеллы по отдельности были номинированы на престижные премии, а теперь выходит фильм, в котором они объединены.

В центре истории жизнь нескольких поколений, так или иначе связанных с этими трагическими событиями. Однако главная концепция фильма — не страдание, а многообразие жизни.

Премьера: 26 июля.

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Продолжают радовать летними фестивалями и просто яркими концертами любителей хорошей музыки Москва и Санкт-Петербург. Так, одним из самых важных событий этой недели станет ежегодный фестиваль VK Fest, который пройдет в Питере. А скрашивать уикенд москвичей будет Park Live Festival в Парке Горького.

VK Fest

Популярный open-air фестиваль при участии социальной сети «ВКонтакте» в четвертый раз распахнет двери перед своими гостями. Традиционно на мероприятии будут присутствовать главные лидеры мнений — представители популярных сообществ ВК, известные артисты и блогеры, с которыми проведут автограф-сессии и специальные лекции. А на главных сценах выступят более 50 артистов, среди которых Loboda, Елена Темникова , «ХЛЕБ», Баста, Noize MC, Гречка, Face, Хаски, Монеточка и другие.

Изюминкой события станет презентация нового шоу Ольги Бузовой. Ее коллега по цеху Екатерина Варнава раскроет все подробности реалити, а команда ТНТ вдобавок ко всему привезет 30 селебрити! Для гостей они проведут мастер-классы, живые концерты, live-трансляции и даже съемку в эфирных роликах.

Когда: 27 и 28 июля.

Цена билета: от 2200 руб.

Park Live Festival

А в московском Парке Горького отгремит выступление французского диджея и продюсера Дэвида Гетты , а также 13 других ярких музыкантов. Концерты пройдут в рамках фестиваля Park Live Festival, и если Дэвид станет хедлайнером в первый день, то уже 28 числа главным артистом летней сцены будут знаменитые Gorillaz. Организаторы мероприятия без ложной скромности заявляют, что их возвращения ждал весь мир, а значит, мероприятие будет по-настоящему грандиозным и эффектным.

В финале фестиваля лайн-ап возглавит проект Massive attack — группа из Бристоля, которую считают одной из первых, кто освоил дерзкое музыкальное направление трип-хоп.

Когда: 27-29 июля.

Цена билета: от 4000 руб.

Если же масштабные фестивали под открытым небом — это не про тебя, а любимый артист он — несравненный холостяк Егор Крид, то в эту пятницу тебе прямая дорога на его выступление в Korston Hotel Moscow. Для гостей Егор представит треки из нового альбома «Что они знают?» и исполнит свои самые нашумевшие хиты.

Когда: 27 июля.

Цена билета: от 1500 руб.

В ресторанном мире на выходных в права вступает фестиваль Moscow Restaurant Week и Taste of Moscow. В специальной зоне о своих кулинарных секретах расскажут ведущие шеф-повара столицы, а в ресторанах-участниках представят специальное меню. Кстати, это не единственное громкое гастрономическое событие уикенда. В честь открытия индийского ресторана Dalla Masala пройдет барбекю-пати Backyard BBQ Party by Zotman & Iggy, а ресторан LavkaLavka на Петровке проведет беспроигрышную лотерею.

Moscow Restaurant Week

Главным героем ресторанной недели в Москве станет блюдо из мяса и рыбы тартар. Так, тартары с ярким южным гастрономическим оттенком можно попробовать в ресторане «Южане», с северным — BJORN, по рецептам Юлии Высоцкой — в Food Embassy, а вегетарианские — в Margarita Bistro.

Тем же, кто привык к более простой, но не менее вкусной кухне, стоит заглянуть в ресторан «Ача Чача» на Ленинградском проспекте, где для гостей специально к фестивалю MRW шеф-повар Эка Джикия представит легендарные блюда абхазской кухни. На столах у гостей будут красоваться традиционные хачапури и хинкали, закуски — ачапа (блюдо из фасоли и орехов — прим. WMJ.ru), баклажаны с орехами и многое другое.

Когда: с 23 июля по 5 августа.

Taste of Moscow

Помимо этого, научиться готовить тартары можно и самостоятельно. Например, уже в эту пятницу в рамках Taste of Moscow 2018 в Лужниках бренд-амбассадор «Помидорки» Василий Емельяненко проведет мастер-класс по приготовлению севиче из копченого кальмара с соусом из маринованных томатов и хрустящей гренкой.

На мероприятии организуют и специальную Wine зону 18+, где ресторан «Ян Примус» будет разливать всем гостям пиво, сидр и игристое, а также подавать свежайшие устрицы. Кстати, при покупке двух устриц бокал алкогольного напитка идет в подарок.

Когда: 26-29 июля.

Лотерея LavkaLavka

Приятно, когда тебя вкусно кормят, и вдвойне приятно, когда за это еще и дарят призы! Поэтому мы просто не могли не написать, о том, что в ресторане русской кухни LavkaLavka проводят беспроигрышную лотерею.

Участвовать в ней смогут посетители, чей счет составит 10 000 руб. (до 4 человек) и 15 000 руб. (до 8 человек). Такие участники автоматически получают возможность выиграть сертификаты на ужин в LavkaLavka, шоколадный торт от местных кондитеров, бутылки алкоголя, художественные постеры, сертификаты в барбершоп Quentin и билеты на шоу StandUp.

Когда: 28-29 июля.

Барбекю-пати Backyard BBQ Party by Zotman & Iggy

Завершаем афишу уникальным мероприятием, где дегустация отличных блюд сочетается с зажигательными танцами и выступлениями талантливых диджеев.

В продолжении серии барбекю-пати Backyard BBQ Party by Zotman & Iggy «У Никитских Ворот» состоится празднование предстоящего открытия проекта Сергея Крылова и Рината Кузина — индийского ресторана Dalla Masala. Соответственно, во время события каждый гость не только сможет потанцевать под треки приглашенных диджеев, но и попробовать индийские блюда, наклеить на лоб знак правды бинди и, конечно, нарисовать мехенди.

Когда: 27 июля.

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Фото: пресс-служба, открытые интернет-источники, Instagram, Shutterstock/VOSTOCK