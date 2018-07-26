Волгоградский рок — бард отказался от фестиваля «Нашествие» не из-за танков, а из-за фенов и утюгов

Волгоградский рок — бард Бранимир Паршиков отказался ехать на известный рок— фестиваль «Нашествие» из-за утюгов и пылесосов.

Бранимира Паршикова возмутило нашествие бытовой техники

— Я — Бранимир, и делаю официальное заявление, — обратился к своим слушателям волгоградский музыкант. — Меня напрягает на фестивале «Нашествие» нашествие бытовой техники. Я туда выступать не поеду.

Рок — бард устал от засилья не военной, а бытовой техники — больше всего Бранимира раздражают фены, пылесосы, кухонные комбайны и электрические чайники.

— А еще утюги. И отчасти плойки, — добавил Бранимир. — Остальное всё устраивает вполне. Хороший фестиваль для молодежи, которая любят рок. Самому мне гораздо ближе фестивали авторской песни. В России есть серия хороших антивоенных фестивалей. Например, «Козий движ».

По словам волгоградца, военная техника, из-за которой многие российские музыканты отказались от участия в фестивале, появилась на фестивале почти 10 лет назад.

— В 2009 году я приехал на «Нашествие» простым зрителем. Там было много групп разной степени важности, — вспомнил Бранимир. — И уже тогда были самолеты «Стрижи» летали с показательными выступлениями. И никого это не смущало. Все выступали. Зрители горячо поддерживали рок-группы, аплодировали «Стрижам». А ведь самолеты — тоже военная техника. Чего все сейчас взбеленились — мне непонятно. Группы, которые отказались от выступления на фестивале… я даже ни разу по телевизору не видел таких групп. Новые какие-то, наверное. Кстати, вчера я разговаривал с другом из десантно-штурмового батальона, который любит рок. Он узнал об этой истории с отказами рок-групп и сказал, что в знак протеста отказывается защищать эти группы. Переубедить его у меня пока никак не получается.

Сегодня сразу пять музыкальных групп отказались от своего участия в известном на всю Россию «Нашествии». Артисты коллективов «Порнофильмы», «Элизиум», «Пошлая Молли», «Йорш» и Distemper заявили, что пропустят рок — встречу из-за выставки военной техники от Министерства обороны . Музыкантов возмутило и то, что на милитаризированным, по их словам, фестивале проводят набор в армию по контракту.

Чуть позже стало известно, что на «Нашествие» не приедет певица Монеточка. Впрочем, о причинах ее отказа пока ничего неизвестно.