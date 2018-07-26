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«Порнофильмы» и «Пошлую Молли» на «Нашествии» заменит ансамбль Александрова
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«Порнофильмы» и «Пошлую Молли» на «Нашествии» заменит ансамбль Александрова 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Музыкантов, отказавшихся от участия в фестивале «Нашествие», заменит ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали два источника в Министерстве обороны.
По утверждению собеседников издания, таким образом ведомство реагирует на демарш артистов.
Коллектив «Порнофильмы» отказался от участия в фестивале после того, как организаторы «Нашествия» сообщили о решении разместить на территории мероприятия призывной пункт и военную технику. Артисты своим шагом заявили, что выступают против «пропаганды милитаризма».
Помимо «Порнофильмов», фестиваль бойкотировали группы «Элизиум», «Йорш», ска-панк-коллектив Distemper, фолк-рок-группа «Птица», «Пошлая Молли» и певица Монеточка.
Рок-фестиваль «Нашествие» проводится в Тверской области с 1999 года. С 3 по 5 августа в поселке Большое Завидово выступят «Ария», «Пикник», «Ленинград», «Кирпичи», Tequilajazzz и другие.
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