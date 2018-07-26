Почему танки на «Нашествии» — это здорово

Танки на «Нашествии» — это прекрасно!

Во-первых, как мы помним по прошлому году, подъездные дороги к месту проведения фестиваля и состав почвы — говно. Кроме танков, там никто не проедет.

Во-вторых, состояние большинства зрителей и участников фестиваля — в говно. Порядок кроме армии никто там не наведет. Поверьте рокеру со стажем, я с 13 до 22 лет ходил на рок-концерты каждую неделю, помню и «балтику-девятку» перед входом, и беспорядки-драки между разными музыкальными субкультурами. Но «Нашествие» было таким днищем по публике и событиям вокруг феста, что почти никто их моей компании рок-ухарей туда не совался.

В-третьих, сейчас, когда субкультуры гопников и скинов почти сошли на нет, а футбольные фанаты дерутся только друг с другом, никто панков с говнарями кроме армии жизни не научит. Надо прям с фестиваля забривать и гнать в казармы под песню Кипелова: «Я — свообоодеен!»

В-четвертых, русский рок — это песни войны и сражений. У лучших рок-групп не было песен о любви.

Егор Летов создал армию сибирских панков под названием «Русский прорыв». Шевчук пел про революцию и в окопах Первой чеченской. Фанаты Кинчева объединены в «Армию Алисы». «Калинов мост» посвящает альбомы казакам и белогвардейцам. Даже Жанна Агузарова не зассала и отсидела некоторое время за свое творчество при Андропове.

«Вудсток» русского рока, «Подольск-87», представлял собой выступление бешеных драйвовых молодых волков, которых слушали другие молодые волки; за оградами в предвкушении свежей крови подобно зомби улюлюкали гопы с люберами, а дружинники и милиция боязливо жались по углам.

Русский рок — это боевые гимны, шум сапог, скрежет и лязг боевой техники, хруст игиловских* черепов.

Вы даже вдумайтесь в название: «На-ше-стви-е»! Что там должно стоять вместо танков? Автоматы с газировкой и прокладками?