Ещё
Почему танки на «Нашествии» — это здорово
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Почему танки на «Нашествии» — это здорово 

Ридус 5 часов назад
Танки на «Нашествии» — это прекрасно!
Во-первых, как мы помним по прошлому году, подъездные дороги к месту проведения фестиваля и состав почвы — говно. Кроме танков, там никто не проедет.
Во-вторых, состояние большинства зрителей и участников фестиваля — в говно. Порядок кроме армии никто там не наведет. Поверьте рокеру со стажем, я с 13 до 22 лет ходил на рок-концерты каждую неделю, помню и «балтику-девятку» перед входом, и беспорядки-драки между разными музыкальными субкультурами. Но «Нашествие» было таким днищем по публике и событиям вокруг феста, что почти никто их моей компании рок-ухарей туда не совался.
В-третьих, сейчас, когда субкультуры гопников и скинов почти сошли на нет, а футбольные фанаты дерутся только друг с другом, никто панков с говнарями кроме армии жизни не научит. Надо прям с фестиваля забривать и гнать в казармы под песню Кипелова: «Я — свообоодеен!»
В-четвертых, русский рок — это песни войны и сражений. У лучших рок-групп не было песен о любви.
Егор Летов создал армию сибирских панков под названием «Русский прорыв». Шевчук пел про революцию и в окопах Первой чеченской. Фанаты Кинчева объединены в «Армию Алисы». «Калинов мост» посвящает альбомы казакам и белогвардейцам. Даже Жанна Агузарова не зассала и отсидела некоторое время за свое творчество при Андропове.
«Вудсток» русского рока, «Подольск-87», представлял собой выступление бешеных драйвовых молодых волков, которых слушали другие молодые волки; за оградами в предвкушении свежей крови подобно зомби улюлюкали гопы с люберами, а дружинники и милиция боязливо жались по углам.
Русский рок — это боевые гимны, шум сапог, скрежет и лязг боевой техники, хруст игиловских* черепов.
Министерство обороны — лучший титульный спонсор фестиваля «Нашествие».
Вы даже вдумайтесь в название: «На-ше-стви-е»! Что там должно стоять вместо танков? Автоматы с газировкой и прокладками?
Хит лучшей группы русского рока «Алисы» «Небо славян» идеально вписывается в роль гимна ВДВ или спецназа ГРУ.
Ридус: последние новости
Галанин высмеял бойкот «Нашествия» музыкантами Отказавшиеся от «Нашествия» пацифистские группы уличили в поддержке АТО «Бриллиантовые дети»: как в СССР впервые появилась процедура ЭКО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках14
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение