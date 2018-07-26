Хабаровский «Амур» встретится с болельщиками на высоте

Хоккейный клуб «Амур» встретится с болельщиками на крыше. В субботу, 28 июля, хабаровчан приглашают на традиционную презентацию команды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Вечеринка с «тиграми» начнется в 17:00 на крыше бара «Sunta Barbara». Гости смогут сыграть в «Хоккей на крыше», попробовать бургеры и безалкогольные коктейли от хабаровских хоккеистов, а также пообщаться с игроками и тренерами.

Музыкой вечер обеспечат DJ RUM и акустический проект «МоРе».

Купить билеты можно в баре «Sunta Barbara» по адресу Ленина, 85; крыша 7 этажа ТРЦ «Энерго-Плаза». Вход — 300 рублей, без возрастных ограничений. Контактный телефон: 77-43-77.