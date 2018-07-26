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Социальная служба при Преображенском храме задействует юристов и врачей
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Социальная служба при Преображенском храме задействует юристов и врачей 

Управа района Преображенское 3 часа назад
Многодетные семьи могут обратиться к православным волонтерам за бесплатной консультацией.
Волонтерское общество Преображенского храма организует программу социальной «скорой помощи»: в общество входят юристы, врачи и психологи, предоставляющие бесплатные консультации многодетным семьям, неполным семьям, а также всем тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Юридическая поддержка оказывается по различным отраслям права: семейному, гражданскому, уголовному, трудовому. Психологическая помощь также охватывает целый ряд аспектов, связанных со здоровьем и благополучием: можно записаться к взрослому, подростковому, детскому или перинатальному психологу.
Все, что необходимо для консультации — предварительная запись на сайте Преображенского храма.
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