Социальная служба при Преображенском храме задействует юристов и врачей

Многодетные семьи могут обратиться к православным волонтерам за бесплатной консультацией.

Волонтерское общество Преображенского храма организует программу социальной «скорой помощи»: в общество входят юристы, врачи и психологи, предоставляющие бесплатные консультации многодетным семьям, неполным семьям, а также всем тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Юридическая поддержка оказывается по различным отраслям права: семейному, гражданскому, уголовному, трудовому. Психологическая помощь также охватывает целый ряд аспектов, связанных со здоровьем и благополучием: можно записаться к взрослому, подростковому, детскому или перинатальному психологу.

Все, что необходимо для консультации — предварительная запись на сайте Преображенского храма.