Детского счастья прибавил ТОС в Амурском районе

На месте пустыря в поселке Тейсин Эльбанского городского поселения благодаря программе развития территориальных общественных самоуправлений (ТОС) появилась детская игровая площадка и зона отдыха для взрослых, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Создать условия для игр детей, благоустроить придомовую территорию решили жители домов, расположенных на территории воинской части. Они организовали ТОС «Надежда», и отправили свой проект под названием «Чадо-радо», на краевой конкурс грантов и выиграли его. На софинансирование ТОС «Надежда» получил из краевого бюджета 366 400 рублей.

Всего в краевом конкурсе от Амурского района приняли участие семь ТОС, поддержку получили два проекта, один уже реализован.

— Пока опыт работы по программе ТОС в нашем районе не большой. Но жители постепенно подключаются, начинают понимать, что благодаря собственным инициативам, взаимодействию с властью и возможным привлечением спонсоров они могут решать вопросы благоустройства территорий и выбирать, что необходимо в первую очередь сделать — установить лавочки и урны, разбить цветники и газоны, сделать парковки или соорудить детские и спортивные площадки, — говорит ведущий специалист отдела местного самоуправления и муниципальной службы Амурского района Елена Шевлюк.

По её словам, сегодня на территории Амурского района создано 16 ТОСов, которые участвовали в краевых и городских конкурсах грантов, многие получили средства на реализацию своих проектов. А то, как реализованы грантовые средства в посёлке Тейсин — для всех хороший пример и стимул.

— Новую площадку в поселке Тейсин открывали торжественно, ведь это событие не только для жителей нескольких домов, а всего поселка, где создана полноценная зона отдыха для людей всех возрастов. Совместными усилиями, своими руками они расчистили, отсыпали и выровняли территорию, оформили цветочные клумбы, построили детский домик, лавочки, урны и песочницу для малышей, а также установили стол для настольных игр, покрасили постройки в яркий цвет, — продолжает Елена Шевлюк.

Больше всех появлению площадки радовались дети. Еще бы, ведь теперь в их распоряжении целый игровой комплекс с горкой и лабиринтом, качелями и песочницей, качалкой — балансиром и оборудованными местами для игры и отдыха.

Еще один победитель конкурса от Амурского района — ТОС «Союз молодежи» получил на реализацию своего проекта «Наш пруд» из краевого бюджета 214 920 рублей.

— В поселке Эльбан есть водоем с прилегающей территорий, но увы запущенный. Жители решили навести там порядок и сделать местом отдыха всех эльбанцев, — пояснила Елена Шевлюк.

По ее словам, для участия во втором краевом конкурсе ТОС Амурский район отправил 14 проектов.

— На станции Мылки есть 5-этажный дом, где организован ТОС «Березка» В прошлом году он выиграл грант на сумму 39 600 руб. На эти средства жители исполнили мечту местной детворы, оборудовали площадку, скромную, но ведь раньше и такой не было. Сейчас выиграли еще один грант на свой проект «Осенины». Это праздник осеннего урожая. Есть у нас три ТОСа «Берег», «Уютный дом», «Исток», чьи дома стоят вдоль набережной. Их жители взялись благоустроить придомовую территорию и часть набережной. Будут делать детскую площадку, которой смогут пользоваться в том числе и жители соседних домов, — перечисляет Елена Шевлюк.

Представитель администрации Амурского района считает, что программа развития территориального общественного самоуправления позволяет достичь нескольких целей одновременно: повысить социальные активность и сплотить людей, а также преобразить то место, где они живут.

— Люди, как правило, изначально не склонны к участию к таким программам, поэтому привлекать их к подобной работе сложно. Но те ко попробовал, знают, что есть возможность влиять на свою жизнь, улучшать ее, — подчеркнула Елена Шевлюк.