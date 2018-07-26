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«Мы на лодочке катались…»: Вера Брежнева с подругами встречает в Питере белые ночи
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«Мы на лодочке катались…»: Вера Брежнева с подругами встречает в Питере белые ночи 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярная певица и телеведущая Вера Брежнева показала, как надо проводить время после окончания ночной смены на съемочной площадке. Звезда также поделилась очень колоритным снимком ночного Петербурга.
Вера Брежнева не только красивая женщина и талантливая певица, но также и вполне успешная киноактриса. Длинноногая красавица на днях сообщила подписчикам своего Инстаграм-аккаунта, что принимает участие в новом проекте, съемки которого проходят в окрестностях Санкт-Петербурга. К сожалению, артистка пока не смогла ничего рассказать о самом фильме (как ни просили ее подписчики), но показала, как проводит время после того, как съемки завершены. В компании двух подруг — Светланы Мельниковой и Ханны Хмелевой, супруга музыкального продюсера Константина Меладзе прокатилась на моторной лодке по реке Неве, любуясь волшебством ночного города и его знаменитых «белых ночей».
«Тот момент, когда даже много работая, нужно находить время на удовольствия… После съёмочной смены ночью мы покатались на лодочке по Неве… И это все в прекрасной девичьей компании», — поделилась с поклонниками Брежнева. Поразительно, но три красавицы, сидящие на носу мини-корабля, не только смело могли бы посоперничать за звание самой изящной женщины, но и выглядели очень гармонично в одежде похожего стиля и цветовой гаммы. «Форма одежды совпала случайно», — уверяет поклонников Вера, а они в свою очередь восхитились красотой и грацией своего кумира.
«Вы восхитительные» «Ой, такие здесь все хорошенькие» «Три девицы у окна, глядя вдаль, плывут куда-то… Красивые девушки» «Ух-ты! Красотки какие невероятные! Я ослеплен!» «Фотография просто шикарная!» К слову, стоит отметить, что Вера Брежнева часто радует подписчиков красивыми постановочными фотографиями. Одной из последних работ, восхитивших интернет-пользователей, была атмосферная съемка на конюшне, где 36-летняя певица гармонично вписалась в образ деревенской девушки.
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