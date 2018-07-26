«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников

Прославленная российская гимнастка Алина Кабаева вновь оказалась в центре всеобщего внимания, когда посетила в числе прочих звездных гостей гала-концерт в Большом театре, организованный по случаю закрытия Чемпионата мира по футболу 2018.

В честь закрытия Чемпионата мира по футболу в России в Большом театре состоялся гала-концерт. Провести торжественный вечер доверили Яне Чуриковой и Дмитрию Борисову , которого несколькими днями ранее Андрей Малахов упрекнул в бездарности. Главной звездой сцены стала оперная певица Анна Нетребко , вмиг покорившая публику своим невероятным вокалом. Конечно, основная программа «Ночи в Большом» была посвящена футболу и спорту не только в России, но и в мире. Среди гостей праздничного концерта было немало знаменитостей, в числе которых появилась также и прославленная гимнастка Алина Кабаева.

35-летняя спортсменка и общественный деятель крайне редко появляется на публике и ведет преимущественно замкнутый образ жизни, поэтому каждый ее выход в свет неминуемо привлекает внимание прессы и многомиллионных поклонников. Несколько часов назад в социальные сети попало видео, в котором записан рассказ Алины о ее вещем сне. Оказывается, Кабаева еще до игры сборной России с Испанией знала, что мы одержим победу. Впрочем, интернет-сообщество куда больше пророческих способностей звезды спорта заинтересовала ее внешность и «слишком броский» наряд.

«И эта из себя утку сделала» «Постарела и обабилась, красавица наша» «Что это за платье? Очень вульгарно выглядит!» «Ну и губы! Она же выглядит, как желе» «Ей всего-то 35! Какая там старость? Ужас» «Да ладно, 35!? А видок такой бабский!» «Все ужасно. Платье, серьги, лицо, причёска, дикция и риторика» «Если пельмени убрать, то выглядит хорошо. Был момент, когда реально была и полной, и вульгарной, и… Ребят, зачем эти ГУБЫ? Не понимаю! Наряд-то ладно! Но губы!» «Да позорище какое-то, правда», — разочарованно писали в сети интернет-пользователи. Впрочем, далеко не все были так категоричны в суждениях. Нашлись среди поклонников Кабаевой и те, кто вступился за Чемпионку и гордость нашей Родины. «Что именно жуть? Наряд кричащий? Да, но вполне в духе татарской моды. Речь корявая? Дык волнуется девушка! С тюнингом переборщила? Ну бывает. В общем и целом (учитывая заслуги перед отечеством), вполне эффектная и обаятельная дама». Отметим, кстати, что Алина никогда не отличалась умением грамотно подбирать себе одежду. Буквально недавно девушку высмеяли в сети из-за слишком яркого образа, главной отличительной деталью которого стал двуглавый орел на груди. Безвкусно, но патриотично же!