Ещё
Девятилетний мальчик нашелся после ночи отсутствия
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Девятилетний мальчик нашелся после ночи отсутствия 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Ребенок найден! Жив!», — говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт». Где мальчик провел ночь, не сообщается в целях неразглашения личной информации.
Никита пропал в среду на микрорайоне МЖК в Октябрьском районе Новосибирска. Говорилось, что ребенок был одет в светло-зеленую толстовку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны, красную майку с рисунком, черные кроссовки. Также перечислялись приметы пропавшего: худоба, рост 140 см, светлые волосы и карие глаза.
Ровно года назад еще один юный новосибирец 12 лет от роду ушел из дома и провел пять дней в торговом центре «Мега». Пользователи соцсетей предположили, что ребенку что-то не нравится в его семье. Однако нашлись и те, кто защитил родителей. «Был у меня в детстве приятель, семья хорошая, но он постоянно спал на чердаках и в подвалах, психологи это называли склонность к бродяжничеству», — написал один из комментаторов.
Как рассказали в ГУ МВД по региону, без вести пропавшим считается лицо, исчезнувшее внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение которого с момента исчезновения неизвестно. Некоторые граждане считают, что подать заявление о пропаже человека можно только спустя три дня. Это не соответствует действительности. Напротив, чем быстрее вы обратитесь в полицию, тем больше шансов, что пропавший будет быстро найден, и с ним ничего не случится. Особенно, если это ребенок.
Все новости Новосибирской области: последние новости
6 лет лагерей доброго сказочника – 100-летие Юрия Магалифа отмечают новосибирцы «Братья Грим» и салют в честь юбилея ОТС взорвут Новосибирск «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» 2018 в Новосибирске: как прошло
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках14
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение