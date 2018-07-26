Девятилетний мальчик нашелся после ночи отсутствия

«Ребенок найден! Жив!», — говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт». Где мальчик провел ночь, не сообщается в целях неразглашения личной информации.

Никита пропал в среду на микрорайоне МЖК в Октябрьском районе Новосибирска. Говорилось, что ребенок был одет в светло-зеленую толстовку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны, красную майку с рисунком, черные кроссовки. Также перечислялись приметы пропавшего: худоба, рост 140 см, светлые волосы и карие глаза.

Ровно года назад еще один юный новосибирец 12 лет от роду ушел из дома и провел пять дней в торговом центре «Мега». Пользователи соцсетей предположили, что ребенку что-то не нравится в его семье. Однако нашлись и те, кто защитил родителей. «Был у меня в детстве приятель, семья хорошая, но он постоянно спал на чердаках и в подвалах, психологи это называли склонность к бродяжничеству», — написал один из комментаторов.