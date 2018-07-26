Вечно молодая легенда рока: Мику Джаггеру — 75

Юбилей Мика Джаггера. Сегодня культовому британскому исполнителю, рок-музыканту и одному из создателей всемирно известной группы Rolling Stones исполняется 75 лет. Возраст музыканта и сегодня не мешает выступлениям, студийной работе и активной гражданской позиции. Корреспондент «МИР 24» Михаил Пранович — о легенде мирового рока.

Он обещал уйти из музыки в 33. Не сдержав своего слова впервые, клялся, что повторит попытку в 50. Сегодня Мику Джаггеру 75. И всем уже давно стало ясно: с большой сцены легенду вынесут только вперед ногами. Его лицо по-прежнему украшает первые полосы газет и обложки топовых журналов. О его жизни пишут книги и снимают фильмы. Он легенда.

Rolling Stones образовались в 62-м и были полной противоположностью уже тогда знаменитых на весь свет пай-мальчиков из The Beatles. Через два года четверку бунтарей знала вся Великобритания. А в 69-м их назвали величайшей рок-группой планеты. Этот статус за ними по сей день.

Чаще лица Мика Джаггера фанаты видят только его длинный язык. Именно он стал символом знаменитой группы. И одним из самых известных логотипов в истории. Еще одна отличительная черта предводителя «роллингов» — это его хореография. На сцене конечности Джаггера всегда двигались хаотично, что многих врачей наводило на мысли о проблемах со здоровьем певца. Но нет, это просто такой стиль танца, которому Кристина Агилера и группа Maroon 5 даже посвятили песню.

Если верить слухам, с Кристиной у Мика что-то даже было. Впрочем, далеко не с ней одной. В свои 75 Джаггера по-прежнему именуют секс-символом и бесстыжим ловеласом. Таблоиды кричат о его романах с молодыми девушками. Всего их насчитывается более тысячи. Последняя, балерина Милани Хамрик, была моложе своего любовника более чем в два раза. Сейчас ей всего лишь 31.

Эту квартиру можно смело назвать музеем Rolling Stones и отдельно Мика Джаггера. На стеллажах портреты, биографии и, наверное, все пластинки, которые когда-либо выпускала группа. Алексей говорит: с покупкой каждой связана своя небольшая история.

Россия Джаггеру нравилась всегда. Об этом музыкант не раз признавался прессе. Да и что те признания… Одна из самых известных песен «роллингов» Sympathy for the devil» написана по мотивам «Мастера и Маргариты».

В Москву с концертом «роллинги» хотели приехать еще в 70-х. Но советское руководство на это ответило: «Такого в этой стране не будет никогда». Российскую столицу Джаггер со своей командой посетили в 98-м.

И спустя 56 лет после первого концерта Джаггер почти не изменился. Разве что на лице добавилась пара морщин. А поет он до сих пор только вживую. Танцует ничуть не хуже, чем в 25. А главное — по-прежнему с друзьями собирает самые большие стадионы планеты.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ